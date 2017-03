 Gebühren am Automaten: Auch Volksbanken verteuern das Geldabheben

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

(Foto: dpa)

DüsseldorfNach den Sparkassen suchen auch die Genossenschaftsbanken nach neuen Einnahmequellen. Grund ist die Niedrigzinsphase, die die Ertragskraft vieler Banken umso stärker belastet, je länger sie anhält. Nun sind die Geldautomaten ins Visier der Institute geraten. Von den rund 1000 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland verlangen immer mehr Gebühren fürs Geldabheben.

Nach Untersuchungen des Internet-Finanzportals biallo.de, das bereits die deutschen Sparkassen durchleuchtet hat, verlangen unter anderem die folgenden Genossenschaftsbanken – je nach Kontomodell – ein Entgelt am Automaten, sobald das monatliche Limit an Freiabhebungen überschritten ist:

Volks- und Raiffeisenbank Muldental

VR-Bank Schopfheim-Maulburg

VR Bank Neuburg-Rain

Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel

Volksbank Spree-Neiße

Raiffeisenbank Gotha

Raiffeisenbank Ratzeburg

VR-Bank Erding

Auch die Volksbank Lahr erhebt bei bestimmten Konten bereits Gebühren für die Nutzung der Geldautomaten, berichtet die Badische Zeitung. Die Lahrer Genossenschaftsbanker ermöglichen bei ihrem „VR-Giro Privat“-Konto lediglich eine kostenlose Abhebung am Schalter und zwei kostenfreie Verfügungen am Automaten pro Monat. Danach kostet jede weitere Automaten-Verfügung 40 Cent, am Schalter sogar 95 Cent.

Das „Giro Privat“-Konto ist mit monatlichen Kontoführungsgebühren von 3,50 Euro relativ günstig. Wie die rund 40 Sparkassen und die anderen betroffenen Genossenschaftsbanken hat auch die Volksbank Lahr ein teureres Konto im Angebot, bei dem keine Gebühren für's Abheben anfallen. Das „VR-Giro Comfort Privat“ kostet dafür aber auch monatlich stolze 7,90 Euro.