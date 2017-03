 Gebühren fürs Abheben: Diese Sparkassen wollen Geld am Automaten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sparkassen-Filiale Sparkassen entdecken neue Einnahmequellen: zum Beispiel Gebühren am Automaten. (Foto: dpa)

DüsseldorfRund 400 Sparkassen gibt es in Deutschland. Über 40 von ihnen erheben nun – bei bestimmten, günstigen Kontomodellen – Gebühren für das Abheben am Automaten. Das ist das Ergebnis einer Erhebung des Internet-Finanzportals biallo.de. Viele Sparkassen sind durch die anhaltende Niedrigzinsphase unter Druck und suchen nach neuen Einnahmequellen. Nach Verwahrentgelten für hohe Guthaben, die immer mehr Institute eingeführt haben, drohen nun zunehmend Gebühren am Automaten, fürchten Verbraucherschützer.

Allerdings – bei rund 40 von 400 Sparkassen kann man noch nicht von einem großflächigen Trend sprechen. Was umso ärgerlicher ist für die Kunden der betroffenen Institute: Vor allem ländliche Sparkassen haben laut der Erhebung Gebühren fürs Geldabheben eingeführt, sobald ein bestimmtes Limit an kostenlosen Verfügungen pro Monat überschritten ist – oder gleich ab der ersten Abhebung.

Die folgenden Sparkassen erlauben demnach monatlich zwei bis fünf kostenlose Abhebungen – spätestens ab der sechsten Verfügung müssen die Kunden eine Gebühr bezahlen:

Sparkasse Wittgenstein

Sparkasse Rottal-Inn

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Stadtsparkasse Hilchenbach

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

Sparkasse Tauberfranken

Sparkasse Hanauerland

Sparkasse Höxter

Sparkasse Vest Recklinghausen

Sparkasse Schaumburg

Sparkasse Niederbayern-Mitte

Sparkasse Rothenburg

Sparkasse Westholstein

Sparkasse Passau

Kreissparkasse Kelheim

Sparkasse Elbe-Elster

Sparkasse Leer-Wittmund

Sparkasse Bayreuth

Stadtsparkasse Bad Honnef

Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl

Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen

Sparkasse Hanau

Sparkasse Heidelberg

Sparkasse Burbach-Neunkirchen

Die Gebühren betragen üblicherweise zwischen 29 Cent und einem Euro pro Verfügung, sobald das monatliche Limit überschritten ist. Noch strikter sind die folgenden Sparkassen. Sie erheben bei bestimmten Kontomodellen laut der Untersuchung schon ab der ersten Abhebung ein Entgelt:

Stadtsparkasse Grebenstein

Stadtsparkasse Bad Sachsa

Sparkasse Rastatt-Gernsbach

Sparkasse Aurich-Norden

Sparkasse Vorpommern

Kreissparkasse Verden

Harzsparkasse

Sparkasse Neckartal-Odenwald

Kreissparkasse Heidenheim

Sparkasse Dillenburg

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Sparkasse Mittelfranken-Süd

Kreissparkasse Ahrweiler

Kreissparkasse Ravensburg

Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Kreissparkasse Euskirchen

Sparkasse Muldental

Förde-Sparkasse

Stadt-Sparkasse Haan

Sparkasse Pfullendorf-Messkirch

Die Liste mit den exakten Entgelten für Verfügungen am Automaten findet sich auf dem Finanzportal biallo.de. Die Sparkassen-Finanzgruppe hält ungefähr 25.000 Geldautomaten vor. In den meisten Fällen fallen für eigene und fremde Sparkassen-Kunden beim Abheben nach wie vor keine Gebühren an.