Geld verschicken per Link

Lamine Cheloufi macht weder die Konkurrenz noch die Insolvenz seiner Co-Gründung Cookies bange. „Schuld an der Insolvenz von Cookies war nicht das Produkt oder das Geschäftsmodell, sondern ein Streit im Management“, erklärt er. Dennoch gebe es in der Wavy-App einige Verbesserungen im Vergleich zu Cookies. Das Wichtigste laut Cheloufi: „Um Geld über Wavy empfangen zu können, muss man sich nicht anmelden.“ Der Empfänger müsse bloß einen Link anklicken und dann seinen Namen und seine IBAN eingeben. Dieser Link wiederum kann über zahlreiche soziale Kanäle verschickt werden – so etwa per E-Mail, WhatsApp, Facebook, SMS oder Airdrop.

Dabei gilt: Jeder, der Zugriff auf den Link hat, kann sich auch das Geld zu eigen machen. Cheloufi rät deshalb: „Die Nutzer sollten gut aufpassen, an wen sie den Link verschicken – so wie man auch eine IBAN sorgfältig eintippen sollte.“ Solange das Geld noch nicht abgerufen wurde, könne der Versender aber noch Korrekturen vornehmen und den Link stornieren.

Trotz des Starts in 31 Ländern – 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, Island und Liechtenstein – müssen die Überweisungen zunächst in Euro lauten. Für Nutzer aus Nicht-Euro-Ländern fallen also Wechselkursgebühren ihrer Bank an. „Das ist aber nur eine Übergangslösung und wird in Zukunft angepasst“, verspricht der Product Director – schon deshalb, weil Klarnas Heimatmarkt in Schweden liegt, wo man bekanntlich mit Schwedischen Kronen zahlt. Klarna-CEO Sebastian Siemiatkowski zeigt sich von der Arbeit des ehemaligen Cookies-Teams begeistert: „Klarna wurde mit dem Ziel gegründet, Zahlungen sicher, einfach und reibungslos zu machen. Wavy ist ein weiterer Schritt auf dieser Reise.”



Wer Wavy nutzen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und die Android- oder iOS-App auf sein Smartphone laden. Bei der Anmeldung müssen zunächst Name, Anschrift, Geburtstag und E-Mail-Adresse angegeben werden. „Eine Identifizierung per Personalausweis ist in der Regel erst dann nötig, sobald einige Zahlungen ausgelöst wurden“, erklärt Cheloufi. Falls für den Namen des angehenden Nutzers jedoch eine Warnung hinterlegt sei, könne die Identifizierung in Einzelfällen sofort nötig werden. „Da gelten für uns die gleichen Regeln wie für alle Banken“, so Cheloufi.

Bekannt wurde Klara in Deutschland insbesondere durch die Übernahme der Sofort GmbH mit dem Online-Bezahldienst Sofort-Überweisung im Jahr 2014. Gegründet wurde es bereits 2005, hat 1500 Mitarbeiter und bietet nach eigenen Angaben bietet Zahlungslösungen für 60 Millionen Verbraucher und mehr als 70.000 Händler. Zuletzt wurde Klarna mit umgerechnet rund zwei Milliarden Euro bewertet.