 Großbank ING: Fallende Gewinne trotz neuer Kunden

ING Die niederländische Großbank hat neue Kunden gewinnen können. (Foto: dapd)

AmsterdamNeue Kunden haben der niederländischen Großbank ING geholfen, in einem hart umkämpften Marktumfeld ihr Ergebnis nahezu stabil zu halten. Der Nettogewinn fiel im Zeitraum April bis Juni zum Vorjahr um ein Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Damit wurden aber die Analystenerwartungen deutlich übertroffen.

Neue Kunden lockte ING sowohl in großen Staaten wie Deutschland, Italien und Spanien an. Die meisten kamen aber in Wachstumsmärkten hinzu, etwa Polen und Rumänien. Insgesamt hatte ING am Ende des ersten Halbjahres 700.000 neue Kunden und damit in Summe 36,5 Millionen. Das Geldhaus profitiert unter anderem von seiner Software beim Telefon-Banking. In Deutschland punktet die Tochter ING-DiBa im Internet und hat vergleichsweise geringe Kosten. ING-Konzernchef Ralph Hamers sagte, es sei mit weiterem Wachstum bei den Kundenzahlen zu rechnen.