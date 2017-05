Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Commerzbank in Frankfurt Der größte Teil des Edelmetall-Geschäfts der Commerzbank ist in Luxemburg angesiedelt, aber auch in Singapur wird mit Edelmetallen gehandelt. (Foto: dpa)

LondonDie Commerzbank steigt einem Insider zufolge 2018 aus dem Geschäft mit physischen Edelmetallen aus. Der Handel, die Verarbeitung, Lagerung und der Transport von Gold, Silber und anderen Edelmetallen werde im Lauf des kommenden Jahres aufgegeben, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Schritt steht im Zusammenhang mit dem Umbau des Investmentbanking. Die Sparte wird mit dem Geschäft mit Firmenkunden zusammengelegt und trennt sich im Zuge dessen von Randgeschäften, wie Vorstandschef Martin Zielke im Herbst angekündigt hatte. Die Deutsche Bank hatte bereits vor eineinhalb Jahren angekündigt, sich aus dem Edelmetall-Geschäft zurückzuziehen.

Der Insider sagte, es seien noch keine Entscheidungen über die Konsequenzen für Arbeitsplätze gefallen. Einige Mitarbeiter könnten intern versetzt werden. Die Commerzbank wollte sich zu dem Schritt am Donnerstag nicht äußern. Der größte Teil dieses Geschäfts ist in Luxemburg angesiedelt, aber auch in Singapur wird mit Edelmetallen gehandelt.