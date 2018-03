 Handelszeiten: Börsen ringen um Privatanleger

In die Parketthandelszeiten an den deutschen Börsen kommt Bewegung. Im Frankfurter Börsenrat wird nach Handelsblatt-Informationen im April über eine Vorverlegung des Handelsstarts am Parkett um eine Stunde auf acht Uhr gesprochen. Damit reagiert der Börsenrat auf einen erhöhten Wettbewerbsdruck – und ringt um die Gunst des Privatanlegers.

