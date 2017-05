Kein Versprechen, die Arbeitsplätze zu erhalten

Es ist ein Wandel, den Bäte so kraftvoll wie kaum ein anderer in der Branche in Deutschland vorantreibt. Innerhalb von gut zwei Jahren an der Spitze hat der Schnelldenker und -sprecher dem Versicherungsriesen eine neue Agenda unter dem Titel „Erneuerung und Kontinuität“ verordnet. Die Allianz soll damit moderner, flexibler und vor allem stärker auf den Kunden ausgerichtet werden. Zudem soll bis 2018 das Ergebnis je Aktie um durchschnittlich fünf Prozent steigen, die Eigenkapitalrendite auf 13 Prozent, die Dividende um mindestens fünf Prozent pro Jahr.

Nach zwei Jahren sieht sich der Konzernchef dabei gut auf dem Weg, auch wenn nicht alle Ziele bereits erreicht sind. Den Erhalt von Arbeitsplätzen will er trotz glänzender Zahlen jedoch nicht versprechen, ganze Managementebenen auf mittlerer Ebene will er streichen.

So sind die goldgeränderten Ziffern besser als die Stimmung bei manchem Mitarbeiter im Konzern. Bäte hat sich mit seinem Programm intern Feinde gemacht, die inzwischen versuchen, mit gezielten Indiskretionen den Chef ins Abseits zu stellen. Der Auftritt von Bäte in der Olympiahalle in München gilt darum nicht nur den Investoren. Er ist auch ein Zeichen an die eigenen Mitarbeiter.

Der häufig vergleichsweise leger gekleidete Topmanager erscheint im dunklen Anzug und gedeckter Krawatte – und ohne rote Turnschuhe, die er letztes Jahr als Werbung für einen konzernweiten Unternehmenslauf noch trug. Danach gab es für den Auftritt einige Häme, woraus Bäte offensichtlich gelernt hat. Es gibt sich konservativer – kann aber gleichwohl nicht ganz aus seiner Haut.

Manche Sätze von ihm hören sich weiter an wie aus dem Einmaleins eines Unternehmensberaters, der Bäte einst war: „Auch 2016 haben wir alle Werthebel weiter gestärkt“, ist so ein typischer Bäte-Satz. Doch vielleicht braucht es einen Mann mit dem scharfen Blick eines Prozessoptimierers, um die nächste Allianz-Ära zu begründen und dennoch das blaue Gen, das sie in München so gerne beschwören, weiterzupflegen.

Bisher ist die Allianz so etwas wie ein großer Dienstwagen: urdeutsch, premium, teurer und behäbig, dafür aber verlässlich und absolut vertrauenswürdig. Ein Image, mit dem man lange gut leben konnte. Aber der Sektor steht vor gewaltigen Herausforderungen. Sollte es Bäte tatsächlich gelingen, aus dem soliden Dienstwagen einen hippen Tesla zu bauen, hätte der Ex-Berater ein Meisterstück abgeliefert.

Für die Großinvestoren gibt es zu diesem Kurs keine Alternative: „Die Versicherungsbranche muss den Kunden im digitalen Zeitalter neu entdecken, sonst droht ihr früher oder später ein Angriff auf das Kerngeschäft durch Internetkonzerne wie Google, Apple, Facebook oder Amazon“, warnt Fondsmanager Speich. „Ein "Weiter so" ist keine Option!“ Oliver Bäte dürfte dies kaum anders sehen.