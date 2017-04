Die Führung taumelt schon ins nächste Fettnäpfchen

Die Kritik kam nicht nur von Kleinaktionären. Nicole Weidknecht, Vertreterin der Aktionärsgruppe Actares, forderte konkrete größere Kürzungen bei den Boni. Selbst große Stimmrechtsberater wie ISS und Glass Lewis empfahlen zuvor, mehrere Anträge des Verwaltungsrats abzulehnen. Klar war, dass große Ankeraktionäre wie die saudi-arabische Olayan-Gruppe, der norwegische Staatsfonds oder der US-Fonds Harris Associates kaum gegen die CS-Führung stimmen würden.

Die Umweltorganisation Greenpeace schickte zwar ebenfalls eine Vertreterin an das Mikrofon. Das reichte den Aktivisten jedoch offenbar nicht. Kurz nach Beginn seiner Präsentation seilten sich Greenpeace-Aktivisten gleich über dem Kopf von Vorstandschef Tidjane Thiam von der Decke des Hallenstadions ab. Sie protestieren dagegen, dass sich die Bank an der Finanzierung von umstrittenen Pipelines in Nordamerika beteiligt. Thiam ließ sich von der Aktion zunächst kaum ablenken und bemerkte lediglich, jeder habe das Recht, seine Meinung zu äußern.

Wenn es nur ein Pipeline-Projekt wäre, mit dem sich der operative Chef der Bank herumschlagen muss. Doch Thiam und Verwaltungsratschef Rohner schreiten derzeit von einem Fettnäpfchen ins nächste. Erst am Mittwoch hatte die Bank bekannt gegeben, die anderthalb Jahre andauernde Planung eines Börsengangs der Schweiz-Tochter abzublasen. Auch finanziell sieht es nicht rosig aus. Zwar verdiente Credit Suisse im ersten Quartal dieses Jahres wieder Geld. Aber gerade der ärgste Konkurrent – die zweite Schweizer Großbank UBS – überraschte am Freitag mit einem Überschuss in Milliardenhöhe. Die von Ex-Bundesbankchef Axel Weber sowie Sergio Ermotti geführte Schweizer Großbank verdiente im ersten Quartal 1,3 Milliarden Franken und damit mehr als doppelt so viel wie Credit Suisse.

Und auch sonst kommt Credit Suisse aus den Schlagzeilen nicht mehr heraus. In Zusammenhang mit einer breit angelegten Jagd auf Steuersünder hatten zuletzt Ende März Behörden die Büros der Bank in London, Paris und Amsterdam durchsucht. Zuvor hatten niederländische Behörden Hinweise auf 55.000 verdächtige Konten einer Schweizer Bank erhalten. Doch auf diese Zahl kann sich die Credit Suisse keinen Reim machen. Das Institut habe im Vermögensverwaltungsgeschäft in Europa gar nicht so viele Konten, erklärte der Leiter des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts der Bank, Iqbal Khan, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Trotzdem: Der Imageschaden war da längst vollzogen. Die Geschäftsleitung versuchte zu retten, was noch zu retten ist; zum Beispiel mit ganzseitigen Anzeigen in internationalen Medien wie der Financial Times: Credit Suisse verfolge gegenüber Steuerhinterziehung eine Nulltoleranzpolitik, hieß es in einer doppelseitigen Anzeige der zweitgrößten Schweizer Bank. Ähnliche Beteuerungen wurden in britischen, französischen und niederländischen Zeitungen abgedruckt.

Die knappe Zustimmung für die variablen Vergütungen der Geschäftsleitung dürften Rohner zwar kurzfristig Ruhe verschaffen. Er darf sich jedoch sicher sein, in Zukunft unter noch stärkerer Beobachtung zu stehen. Rohner ging zum Ende seiner Rede auf die Diskussionen um die Höhe der Boni für das Management ein. Er entschuldigte sich dafür, dass seine Sensibilität für das Thema – rückblickend betrachtet – nicht hoch genug gewesen sei.

Er vertrete folgende Meinung: Der einzige Unterschied zwischen dem Verwaltungsrat und den Kreisen, welche die Höhe der Vergütungen des Managements kritisierten, sei eigentlich die Einschätzung, ob eine im vergangenen Jahr ausgehandelte Milliardenstrafe in den USA bei der Berechnung der Boni berücksichtigt werden sollte oder nicht. Er meinte, solche Vorgänge, die das aktuelle Management von ihren Vorgängern übernommen hatte, sollte nicht deren Bezahlung belasten.