 Helaba: Gewinneinbruch für Landesbank zu Jahresbeginn

Landesbank Hessen-Thüringen Vor Steuern erzielte die Helaba im ersten Vierteljahr ein Ergebnis von 75 (Vorjahreszeitraum: 138) Millionen Euro, nach Steuern stand ein Gewinn von 47 (91) Millionen Euro. (Foto: dpa)

FrankfurtGewinneinbruch für die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) im ersten Quartal 2017: Sowohl der Vorsteuergewinn als auch der Überschuss halbierten sich im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres fast, wie Deutschlands viertgrößte Landesbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Als Hauptgrund für den Ergebnisrückgang nannte das Institut Bilanzpositionen zur Refinanzierung von Fremdenwährungsgeschäften in Dollar, die im Vorjahr Gewinn und nun Verluste in gleicher Größenordnung einbrachten. Zudem macht der Helaba, die Sparkassen in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg betreut, wie der gesamten Branche das Zinstief zu schaffen: Der Zinsüberschuss sank.

Vor Steuern erzielte die Helaba im ersten Vierteljahr ein Ergebnis von 75 (Vorjahreszeitraum: 138) Millionen Euro, nach Steuern stand ein Gewinn von 47 (91) Millionen Euro in den Büchern. Im Tagesgeschäft sieht die Bank indes einen positiven Trend: „Mit der Entwicklung des Kundengeschäfts sind wir insgesamt zufrieden“, bilanzierte Helaba-Chef Herbert Hans Grüntker.

„Wir bewegen uns nach wie vor in einem herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Umfeld“, bekräftigte Grüntker. „Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Ergebnisprognose, wonach wir für 2017 mit einem spürbaren Ergebnisrückgang rechnen.“ 2016 hatte die Helaba vor Steuern 549 Millionen Euro verdient.