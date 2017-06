 Helaba: Liebeserklärung an NRW

Helaba Die Landesbank Hessen-Thüringen hat ihren Hauptsitz in in Frankfurt, doch mehr und mehr streckt sie ihre Fühler nach Nordrhein-Westfalen aus. (Foto: dpa)

DüsseldorfHerbert Grüntker wirkt höchst zufrieden. Der Vorstandsvorsitzende der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sitzt in einem Konferenzsaal in der dritten Etage des Geschäftssitzes in Düsseldorf und erklärt: „Die Entscheidung nach NRW zu gehen, war aus unserer Sicht der absolut richtige Schritt.“ Jetzt haben man den Anspruch „die Landesbank in Nordrhein-Westfalen“ zu werden.

Für einen Laien mag das seltsam klingen. Was macht die Landesbank Hessen-Thüringen in Nordrhein-Westfalen? Doch auf der Suche nach Neugeschäften sind mittlerweile alle fünf Landesbanken außerhalb ihrer eigentlichen Kernregion aktiv. NRW ist dabei besonders begehrt, schließlich sitzen nirgendwo mehr Unternehmen als hier.

So wurde die WestLB zerschlagen Zerschlagung Die WestLB ist seit dem 30. Juni 2012 Geschichte. Das Geldhaus, das auf die 1832 in Münster gegründete Westfälische Provinzial-Hülfskasse zurückgeht, wurde in drei Teile zerschlagen.

Verbundbank I Sie umfasst das Sparkassengeschäft der WestLB - und wurde von der Frankfurter Helaba übernommen. 451 Mitarbeiter der WestLB wechselten dabei den Arbeitgeber. Die Helaba übernahm nach langem Poker mit den WestLB-Eignern - dem Land NRW und den beiden örtlichen Sparkassenverbänden - sowie der bundesweiten Sparkassenorganisation Geschäfte mit einer Bilanzsumme von rund 40 Milliarden Euro.

Verbundbank II Eine Milliarde Euro erhielt die Verbundbank als Mitgift – die beiden NRW-Sparkassenverbände polsterten die Kapitaldecke der Verbundbank mit 500 Millionen Euro auf, weitere 500 Millionen Euro steuerten die Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe bei. Diese wurden im Gegenzug an der Helaba beteiligt. Die vor allem in Hessen und Thüringen aktive Helaba kann damit nach Nordrhein-Westfalen expandieren.

Erste Abwicklungsanstalt I Die EAA ist die Bad Bank der WestLB - sie soll bis voraussichtlich 2027 die unverkäuflichen Überbleibsel der Bank abwickeln. Die Resterampe der Landesbank wurde im Dezember 2009 aus der Taufe gehoben. Die beiden Vorstände Markus Bolder und Matthias Wargers begannen danach, Käufer für Risikopapiere und Geschäftsbereiche der WestLB mit einem Volumen von rund 77,5 Milliarden Euro zu suchen. Mitte 2012 standen davon noch rund 45 Milliarden Euro in den Büchern der EAA.

Erste Abwicklungsanstalt II Auf Bolder und Wargers kommt nun aber neue Arbeit zu: Portfolios mit einem Volumen von rund 100 Milliarden Euro, darunter auch der Immobilien-Finanzierer WestImmo, landeten aus der Erbmasse der WestLB bei der EAA. Die Übertragung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Für Verluste aus der Abwicklung stehen Steuerzahler und Sparkassen gerade. Allein für das mit besonders risikoreichen Papieren bestückte, „Phoenix“-Portfolio haben Land und Sparkassen Garantien in einer Höhe von fünf Milliarden Euro gegeben.

Portigon I Am 1. Juli 2012 ging das neue Serviceinstitut an den Start. Rund 3500 Mitarbeiter sollte Portigon zunächst haben, bis Jahresende sollen es dann weniger als 2700 Menschen sein – und die Zahl der Beschäftigten soll in Zukunft weiter schrumpfen, bis Ende 2016 soll das Service-Geschäft verkauft sein.

Portigon II Die Portigon-Mitarbeiter werden sich zunächst vor allem mit gut bekannten Geschäftsvorgängen beschäftigen: Sie sollen die EAA bei der Abwicklung ihrer Milliarden-Portfolien unterstützen. Diese strebt selbst einen Personalstand von rund 100 Mitarbeitern an. Auch Portigon wurde mit einer Finanzspritze auf den Weg geschickt: Das Land Nordrhein-Westfalen gab eine Milliarde Euro – es ist nun auch alleiniger Eigner von Portigon.

Und schließlich sitzt zwischen Rhein und Ruhr auch keine heimische Landesbank mehr. Die Westdeutsche Landesbank, einst die größte deutsche Landesbank, hatte sich im Zuge der Finanzkrise verspekuliert und wurde mit Staatsmilliarden gerettet. 2012 wurde sie auf Geheiß der EU-Wettbewerbshüter aufgespalten. Einen Teil des Geschäfts sicherte sich damals die Helaba, die jetzt als so genannte Verbundbank Dienstleister für die NRW-Sparkassen ist – und ein besonderes Auge auf die Firmenkunden im Land geworfen hat.

Fünf Jahre später erklären Grüntker und sein Vorstandskollege Norbert Schraad, wie gut der Deal aus ihrer Sicht aufgegangen ist. Gegenüber dem Jahr 2011 seien in NRW die Geschäfte mit Unternehmen um 72 Prozent gewachsen, das Geschäft mit Kunden der öffentlichen Hand sogar um den Faktor 5,5 gestiegen. Mittlerweile generiere die Helaba mehr als 30 Prozent ihrer Firmenkundengeschäfte in NRW, beim Geschäft mit den öffentlichen Kunden liege der Anteil sogar bei 50 Prozent. Grüntker nennt die Zahlen „sehr zufriedenstellend. Unser Anspruch ist es, diesen Trend fortzuführen.“

Doch ist ein Anteil von 30 Prozent wirklich viel? Schließlich ist NRW deutlich größer als Hessen, Thüringen und Brandenburg. Das Bundesland erwirtschaftet mehr als ein Fünftel der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung.

Allerdings: In NRW kämpfen auch besonders viele Banken um Firmenkunden. Alle Landesbanken sind hier aktiv, ebenso wie die großen privaten Banken und der Düsseldorfer Platzhirschen HSBC Trinkaus, die deutsche Tochter der britischen Großbank. Aus ausländische Banken sind an deutschen Mittelständlern interessiert. „Der Wettbewerb ist nicht weniger geworden“, räumt Schraad ein. „Er hat eher zugenommen.“ Mehr lässt er sich nicht zur Konkurrenz entlocken.

Dabei müssen die Landesbanken mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Bei einigen NRW- Sparkassen kam nicht gut an, dass Landesbanken sich teils an ihre Kunden heranmachten – also auch an etwas kleinere Mittelständler. Zwar sind die maßgeblichen Kunden für Landesbanken große Mittelständler sowie Dax-Konzerne, doch es kann zu Überschneidungen mit der Sparkassen-Klientel kommen.

Grüntker indes betont: „Wir sehen die Sparkassen nicht als Konkurrenz, sondern als Partner.“ Die Frankfurter Bank kooperiere in NRW mit 67 Sparkassen, deren Firmenkundenberater Unternehmen mit bis zu 250 Millionen Euro Jahresumsatz betreuen. Die Helaba konzentriere sich dagegen auf den gehobenen Mittelstand – Firmen mit Jahresumsatz von 250 Millionen bis eine Milliarde Euro – und Großunternehmen, deren Jahresumsatz über einer Milliarde liege.