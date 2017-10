 HSBC: Großbank ernennt John Flint zum neuen Chef

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

HSBC Die Großbank befördert den bisherigen Leiter ihres Privatkundengeschäfts. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

LondonDie britische Großbank HSBC befördert den Leiter des Privatkundengeschäfts zum Nachfolger des scheidenden Chefs Stuart Gulliver. John Flint werde am 21. Februar den Posten übernehmen, teilte das größte Geldhaus Europas am Donnerstag mit. Das Unternehmen hält damit an seiner Politik fest, seine Spitzenposten aus den eigenen Reihen zu besetzen. Gulliver hatte seinen Rückzug im Frühjahr angekündigt. Er arbeitet seit 37 Jahren bei HSBC und steht dem Geldhaus seit 2011 vor.