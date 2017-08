 HSBC Trinkaus: Düsseldorfer profitieren von Expansionskurs

HSBC-Deutschland-Zentrale in Düsseldorf HSBC Trinkaus gehört zur britischen Großbank HSBC. (Foto: dpa)

DüsseldorfDas zur britischen Großbank HSBC gehörende Düsseldorfer Bankhaus HSBC Trinkaus hat nach einem Gewinnsprung im Halbjahr seine Jahresprognose in die Höhe geschraubt. HSBC Trinkaus erwarte nun einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses „im oberen einstelligen Bereich“, teilte die Bank am Mittwoch mit. Zu Jahresbeginn war Vorstandssprecherin Carola von Schmettow noch von einem leichten Plus ausgegangen.

„Die Bank ist in einer guten Lage“, sagte von Schmettow nun: „Wir gewinnen Marktanteile“, betonte sie. Vor allem das Provisionsergebnis konnte HSBC Trinkaus ausbauen – dies zeige die Stärke der Bank im Ausbau des Kundengeschäfts. Insgesamt kletterte das Vorsteuerergebnis im Halbjahr auch durch Sondereffekte um 31,5 Prozent auf 153,2 Millionen Euro. Rechnet man diese heraus, blieb noch ein Plus von 14,1 Prozent.

Die Bank wirbt seit Sommer 2013 verstärkt um deutsche Mittelständler und setzt dabei auch auf das dichte Netzwerk ihrer Konzernmutter HSBC, um die Unternehmen in Auslandsmärkte etwa in Asien zu begleiten. Das Geldhaus hatte auch rund 300 neue Mitarbeiter an Bord geholt. HSBC stellte zusätzliches Kapital zur Verfügung, um das Wachstum zu unterlegen. Die Kernkapitalquote bei den Düsseldorfern lag im Halbjahr bei rund 12,6 Prozent. HSBC Trinkaus wolle weiter organisch wachsen, sagte von Schmettow, schließe Zukäufe aber nicht kategorisch aus. HSBC hält knapp 81 Prozent an ihrer deutschen Tochter.