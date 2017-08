 HSBC Trinkaus: Stark in der Beratung – aber nicht für jeden

image

HSBC: Starke Halbjahreszahlen – nächster Aktienrückkauf folgt

Es ist bereits der dritte Aktienrückkauf in diesem Jahr: Die Großbank HSBC will erneut überschüssiges Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben. Diesmal bis zu zwei Milliarden Dollar. Hauptgrund sind gute Halbjahreszahlen. mehr…