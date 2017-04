Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Screenshot der Vodafone Wallet In der App können das Paypal-Konto oder eine Visa-Kreditkarte hinterlegt werden. (Foto: Screenshot)

FrankfurtAn der Kasse mit dem Smartphone bezahlen ist für mich eigentlich nichts Neues mehr. Nach zehn Monaten Erfahrung mit Payback Pay – der Bezahlfunktion des Bonusprogramms Payback – bin ich längst routiniert. Und nicht nur ich, auch die meisten Kassierer wissen inzwischen sofort, was ich meine, wenn ich den QR-Code von meinem Smartphone einscanne und „mit Payback Pay“ sage. Nur noch selten kommt die Nachfrage, ob ich mit Payback-Punkten zahlen wolle, das Missverständnis ist dann schnell geklärt.

Laut meinem Punktekonto habe ich inzwischen mehr als 90 Mal per Payback Pay gezahlt – also zwei bis drei Mal pro Woche. Ich finde das bequem, denn mein Smartphone habe ich meist ohnehin besser griffbereit als das Portemonnaie und das Bezahlen geht schneller als mit Bargeld oder Bankkarte. Womöglich gehöre ich damit schon zu den „heavy users“, den Intensivnutzern; Payback gibt aber keine Nutzer- oder Transaktionszahlen heraus.

Jetzt ist es an der Zeit, etwas Neues auszuprobieren, diesmal ohne QR-Code, dafür mit NFC. Das steht für „Near Field Communication“ und ist ein Standard für die Funkübertragung von Daten auf kurze Distanz – in diesem Fall vom Smartphone zum Kassenterminal. Diese Technologie nutzen auch die NFC-Giro- oder Kreditkarten, die aktuell verstärkt ausgegeben werden; ebenso die Konkurrenzsysteme Apple Pay oder Android Pay. Auch die Kunden der Deutschen Bank sollen ab sofort mit ihrer Smartphone-App per NFC zahlen können, sofern sie ein Android-Gerät und eine Mastercard haben.

Aber darum soll es in diesem Test nicht gehen. Neben den Banken ist auch ein Mobilfunkanbieter im Bereich des Zahlungsverkehrs aktiv. O2 und die Telekom haben ihre Wallets, also ihre digitalen Geldbörsen, eingestellt. Vodafone aber hat kürzlich den Neustart verkündet und kooperiert nun mit dem Kreditkartenanbieter Visa und dem Online-Bezahldienst Paypal – was Vodafone selbst als „kleine Revolution“ bezeichnet. Dieses Angebot teste ich nun.

Zahlen zum Mobile Payment Nutzer 32 Prozent der Smartphone-Nutzer haben bereits kontaktlos bezahlt oder können sich vorstellen, dies zukünftig zu tun.

Sicherheitsbedenken 37 Prozent, derjenigen, die noch nicht kontaktlos bezahlt haben, haben Sicherheitsbedenken und verzichten deshalb auf die Handy-Brieftasche.

Bekanntheitsgrad 36 Prozent derjenigen, die das Verfahren noch nicht genutzt haben, sagen, dass es ihnen bisher nicht bekannt war.

Funktionsweise 30 Prozent wissen nicht genau, wie es funktioniert.

NFC-Smartphone 12 Prozent können nicht sagen, ob ihr Smartphone NFC-fähig ist. Jeder Zehnte erklärt, er habe kein NFC-fähiges Smartphone. Eine Alternative kann jedoch die Verwendung eines QR-Codes sein.

Mangelnde Vorteile Rund jeder Fünfte aus der Gruppe der Nicht-Nutzer gibt als Grund an, dass er keine Vorteile gegenüber anderen Bezahlverfahren sieht (22 Prozent).

Kompliziertes Verfahren 19 Prozent finden das Verfahren zu kompliziert.

Einsatzmöglichkeit Etwa jeder Sechste (16 Prozent) sagt, dass noch zu wenige Händler dieses Bezahlverfahren akzeptieren.

Generelles Nein Vier von zehn Nicht-Nutzern wollen generell nicht mit dem Smartphone bezahlen.

Quelle Bitkom: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bezahlen-mit-dem-Smartphone-funktioniert-aber-kaum-jemand-weiss-wie.html Stand: 05. April 2016

Am Anfang steht die Frage: Erfüllt mein Smartphone überhaupt die nötigen Bedingungen? Die Wichtigste: Es läuft mit dem Google-Betriebssystem Android und es hat eine NFC-Schnittstelle. Hätte ich ein iPhone, wäre der Test an dieser Stelle schon vorbei, denn Apple gibt die NFC-Schnittstelle seiner Smartphones nicht für andere Anbieter frei. iPhone-Nutzer können derzeit nur per Apple Pay über die NFC-Verbindung bezahlen. Eine Liste der kompatiblen Android-Geräte hat Vodafone auf seiner Website publiziert. Alle gängigen Geräte sollen dabei sein.

Die zweite Bedingung: ein Vodafone-Vertrag. Check, den habe ich. Die dritte Bedingung: eine NFC-SIM-Karte. Habe ich die? Ein Anruf bei der Kunden-Hotline, und ich erfahre: „Ja, die haben Sie, die geben wir schon seit Jahren aus.“ Die letzte Bedingung ist eine aktuelle Android-Version – passt auch.

Die technischen Voraussetzungen sind erfüllt, nun schnell im Google-Playstore die App „Vodafone Wallet“ herunterladen, installieren und los geht's. Beim Start der neuen App werde ich von acht Seiten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, konkret „Bedingungen für virtuelle Karten“, und fünf Seiten „Nutzungsbedingungen ,Vodafone Wallet'“ ausgebremst. Im vergangenen Jahr hatten in einer Schufa-Studie nur 38 Prozent der Befragten angegeben, dass sie häufig die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) lesen. Jetzt gehe ich mal mit gutem Beispiel voran.

Ich erfahre, dass ich einen Vertrag mit der britischen Raphaels Bank schließen muss, um eine virtuelle Karte in der Wallet hinterlegen zu können. Dass dafür eine Bank aus Großbritannien genutzt wird, überrascht nicht weiter, schließlich ist auch die Vodafone Group ein britisches Unternehmen. Diese Karte soll virtuell mit meiner Finanzquelle – also einer Visa-Karte oder einem Paypal-Konto – verbunden und auf der SIM-Karte gespeichert werden. In der Wallet erscheint die Karte als Visa-Debit-Karte, ganz gleich, ob der Kunde eine Visa-Kreditkarte oder ein Paypal-Konto hinterlegt hat. Zu beachten ist: Wenn eine Kreditkarte – wie etwa die Payback-Kreditkarte – mit Vorteilen wie Treuepunkten verknüpft ist, werden beim Einsatz über die Wallet nur Umsatzpunkte, aber keine Sonderpunkte gutgeschrieben.