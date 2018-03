 Immobilienfinanzierer: Deutsche Pfandbriefbank bleibt bei der Prognose vorsichtig

Die im MDax notierte Deutsche Pfandbriefbank stellt sich auf einen Gewinnrückgang ein. Grund ist unter anderem ein gesunkenes Zinsergebnis.

Der Münchener Immobilienfinanzierer gibt für 2018 eine vorsichtige Prognose ab. (Foto: dpa) Deutsche Pfandbriefbank

MünchenDer Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank rechnet wegen eines leicht sinkenden Zinsergebnisses und in Erwartung anhaltender Risiken im laufenden Jahr mit einem Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Steuern werde 2018 zwischen 150 und 170 Millionen Euro liegen, teilte die im MDax notierte Bank am Mittwoch in München mit. Im vergangenen Jahr hatte die Bank vor Steuern - wie bereits bekannt - 204 Millionen Euro verdient.

Mit dem Ausblick geben die Münchner wie schon Anfang 2017 eine vorsichtige Prognose ab. Für das vergangene Jahr hatte die Pfandbriefbank ursprünglich auch ein Vorsteuerergebnis von 150 bis 170 Millionen Euro in Aussicht gestellt, die Prognose dann aber nach einem gut laufenden Geschäft nach neun Monaten erhöht.

Vorstandschef Andreas Arndt hatte aber bereits im November vor überzogenen Erwartungen gewarnt. „Wir gehen davon aus, dass die Märkte herausfordernd bleiben“, sagte er damals. „Die Effekte, die das Jahr 2017 begünstigt haben, können wir für das Jahr 2018 nicht als gegeben annehmen. Wir werden daher für 2018, insbesondere mit Blick auf die Risikokosten, wieder konservativ planen.“

Die Pfandbriefbank war 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangen. Hauptaktionär ist mit einem Fünftel der Anteile nach wie vor der Bund. Hauptgeschäft ist die Finanzierung von Gewerbeimmobilien, daneben finanziert die Bank auch öffentliche Investitionen.