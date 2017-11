 ING: Großbank gewinnt neue Kunden – Gewinn steigt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

ING Bank Die Bank zählte Ende September weltweit 39,6 Millionen Kunden – 400.000 mehr als noch Ende Juni. (Foto: Reuters)

AmsterdamDie größte niederländische Bank ING hat im dritten Quartal von steigenden Kundenzahlen, niedrigeren Kosten und einem höheren Zinsüberschuss profitiert. Der bereinigte Vorsteuergewinn stieg auf 2,0 Milliarden Euro von 1,88 Milliarden vor Jahresfrist, wie die ING am Donnerstag mitteilte.

Die Mutter der deutschen Direktbank ING-DiBa habe unter dem Strich 4,2 Milliarden Euro an Kundeneinlagen eingeworben und ihre Kreditvergabe gesteigert, sagte ING-Chef Ralph Hamers. Die Bank zählte Ende September weltweit 39,6 Millionen Kunden – 400.000 mehr als noch Ende Juni.

In den Niederlanden schlagen sich laut Hamers die Einsparungen durch den Konzernumbau nieder. In ihrem Heimatmarkt hatte die Bank tausende Jobs gestrichen. Die Kosten-Ertrags-Quote des Konzerns verbesserte sich auf 53,8 Prozent von 56,5 Prozent vor Jahresfrist. Die Rückstellungen für faule Kredite halbierten sich dank des starken Wirtschaftswachstum in den Niederlanden auf 124 Millionen Euro von 265 Millionen Euro vor Jahresfrist.