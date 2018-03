 Inlandskommunikation aufgewertet: Deutsche Bank zieht Konsequenzen bei Pressearbeit

Die Deutsche Bank wertet ihre Pressearbeit im Inland auf und reagiert so auf die zuletzt heftige Kritik an der Kommunikationsstrategie von Deutschlands größtem Geldhaus.

HB FRANKFURT. Der bisherige Leiter der Kommunikation in Deutschland, Alfredo Flores, verantworte mit sofortiger Wirkung zusätzlich die weltweite Pressearbeit im Konzern, hieß es am Freitag in einer hausinternen Mitteilung, die Reuters vorliegt. Flores rückt damit an die Stelle des Briten Jezz Farr. Dieser werde künftig als Stellvertreter Flores' agieren und als Leiter des Bereichs internationale Pressearbeit (Head of International Press and Media Relations) an ihn berichten.

In einer Zeit, in der die Deutsche Bank massivem Medieninteresse ausgesetzt sei, solle Flores die Effizienz der Konzernkommunikation erhöhen, hieß es in dem Schreiben. Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann war wegen mehrerer Kommunikationspannen am Mittwoch auf der Hauptversammlung harsch von Anteilseignern attackiert worden.

Die Bank steht seit Monaten im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit, nachdem sie Anfang Februar in einem Atemzug mit Milliardengewinnen den Abbau tausender Stellen angekündigt hatte. Das Institut will so die Rendite weiter steigern, um international wettbewerbsfähig zu werden. In der daraufhin entbrannten Debatte war teilweise zum Boykott der Bank aufgerufen worden. SPD-Chef Müntefering hatte Ackermann persönlich fehlende Ethik vorgeworfen.

„Die Deutsche Bank macht nicht alles richtig - in der Öffentlichkeitsarbeit machen Sie alles falsch“, hatte ein Aktionär am Mittwoch gesagt. Klaus Nieding von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sprach von einem medialen Gau. Offenbar sei dem Vorstand das Gespür für die Stimmung im Land abhanden gekommen.

Mit dem Stellenabbau zog sich Ackermann nicht zum ersten Mal öffentlichen Ärger zu. 2004 war er während des Prozesses um millionenschwere Abfindungen bei Mannesmann massiv in die Kritik geraten, weil ihn ein Foto bei Gericht mit einer zum Victory-Zeichen erhobenen Hand zeigte.