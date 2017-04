Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEs ist einer der größten Skandale der Finanzgeschichte. Über Jahre hinweg haben Händler diverser Großbanken den globalen Referenzzins Libor so manipuliert, dass er ihren eigenen Geschäften nutzte. Jetzt sind die Journalisten der BBC an bislang unbekannte Tonbandaufnahmen gekommen, die den Vorwurf zu nähren scheinen, dass die britische Zentralbank auf dem Höhepunkt der Finanzkrise private Banken gedrängt hat, künstlich niedrige Liborsätze zu melden, um eine Panik am Markt zu verhindern.

Der Libor ist ein täglich errechneter Zins, an dem sich Geldhäuser rund um den Globus orientieren und an dem Finanzprodukte im Wert von hunderten von Billionen Dollar hängen. Der Libor misst, zu welchem Zins die Banken sich gegenseitig Geld leihen. Der daraus errechnete Satz war vor allem während der Finanzkrise eines der entscheidenden Panikbarometer. Je höher die Sätze, die ein Institut meldete, desto größer das Misstrauen gegenüber dieser Bank.

Worum es beim Libor-Skandal geht Was ist der Interbankenmarkt? Am Interbankenmarkt versorgen sich Banken untereinander mit Geld. Geber und Nehmer wechseln sich normalerweise regelmäßig ab. Basis ist gegenseitiges Vertrauen in die jeweilige Stabilität. Denn für die Kredite gibt es keine Sicherheiten. Dieser Handel, der lange reibungslos funktionierte, war nach der Lehman-Pleite 2008 gestört, weshalb die Notenbanken die Privatinstitute immer wieder mit billiger Liquidität versorgen müssen.

Was ist der Libor? Der Libor - die London InterBank Offered Rate - wird seit den 1980er Jahren jeden Vormittag von der British Bankers' Association (BBA) in der britischen Hauptstadt festgelegt. Er entspricht dem durchschnittlichen Zinssatz, den die Banken für Verleihgeschäfte untereinander verlangen. Für die Berechnung melden die nach Marktaktivitäten 18 wichtigsten Banken die Zinsen, die sie für Kredite ihrer Konkurrenten zahlen müssen. Aus den Zahlen werden die höchsten und tiefsten Werte gestrichen, um große Manipulationen zu vermeiden. Mit den übrigen Daten wird dann ein Mittelwert gebildet. Das ist der Satz an dem sich alle möglichen Kredite in der Realwirtschaft mit variablen Zinsen orientieren.

Wie kann der Libor überhaupt manipuliert werden? Das Problem ist die im Vergleich zur Preisbildung in der normalen Wirtschaft mangelnde Transparenz. Die Umfrage zur Ermittlung des Libor ist vertraulich. Ob die gemeldeten Daten stimmen, ist nur schwer nachzuprüfen. So könnten die Banken den Satz in ihrem Sinn beeinflussen. Eigentlich sollen die Mitarbeiter, die die Sätze nach London melden, völlig neutral die Daten abliefern. Wie offen sich Händler der Bank mit diesen Mitarbeitern austauschten und absprachen, verdeutlichen etwa von der britischen Finanzaufsicht veröffentlichten internen Mails bei Barclays.



Wie unterscheidet sich der Euribor vom Libor? Während der Libor für Dollar-Geschäfte besonders wichtig ist, ist es der Euribor - Euro InterBank Offered Rate - für den Euro. Er wurde 1999 mit der Einführung des Euro ins Leben gerufen. 43 Kreditinstitute melden dabei ihre Zinssätze nach Brüssel, wo der Referenzkurs - ähnlich dem Libor - berechnet wird. Die höhere Zahl soll die Betrugsgefahr senken. Doch seit dem vergangenen Jahr ermittelt auch die EU-Kommission wegen möglicher Manipulationen.

Welches Interesse steht hinter den Manipulationen? Eigentlich sollte man annehmen, dass die Banken vor allem ein Interesse an höheren Zinsen hätten. Wenn sie höhere Sätze nach London melden, als sie sich untereinander tatsächlich abverlangen, würden sie für die Kredite an Privatleute und Firmen mehr Zinsen bekommen. Tatsächlich aber ging es wohl in die andere Richtung. Hintergrund ist das gewaltige Volumen von Absicherungsgeschäften, die auf Basis des Libor berechnet werden. Niedrige Libor-Sätze können den Banken dabei in die Karten spielen.

Weiß man, wie viel Geld mit den Zinsmanipulationen „gemacht“ wurde? Nein. Schätzungen zufolge hängen vom Libor Finanzprodukte im Volumen von 350 Billionen US-Dollar ab. Selbst Manipulationen im Mini-Promille-Bereich haben also gewaltige Auswirkungen.

Warum ist das nicht früher aufgefallen? Bis zur Lehman-Pleite 2008 konnten Banken praktisch unkontrolliert schalten und walten. Die Manipulationen und möglichen Absprachen fielen erst auf, weil sich die Libor-Zinsen in der Finanzkrise nicht wie erwartet veränderten.

Gibt es jetzt eine andere Kontrolle der Banken? Nach der Lehman-Pleite sollte alles besser werden. Weltweit wollte die Politik die Finanzbranche an die Kandare nehmen. Doch der Reformeifer schlief wieder ein. So versucht die britische Regierung etwa, den Finanzplatz London zu schützen. Allerdings führen Skandale wie der Libor-Fall der Politik die Probleme schmerzhaft vor Augen.

Welche Folge hat das für Privatkunden? Kredite mit variablen Zinssätzen hängen direkt von Libor und Euribor ab. Diese sind in Deutschland allerdings nicht so weit verbreitet wie etwa in Spanien oder Großbritannien. Hierzulande vereinbaren etwa Häuslebauer lieber Kredite mit festen Zinsen.

In den jetzt von der BBC entdeckten Aufnahmen fordert ein damaliger hochrangiger Manager von Barclays einen Händler auf, seine Schätzung für den Libor-Satz nach unten zu nehmen. „Das wird Ihnen absolut nicht gefallen … aber wir stehen unter erheblichem Druck der Regierung und der Bank of England unsere Libors zu drücken“. Nach Meinung der BBC wecken die Aufnahmen neue Zweifel an den Aussagen des damaligen Barclays-Chefs Bob Diamond und des damaligen stellvertretenden Gouverneurs der Notenbank Paul Tucker vor einem Untersuchungsausschuss des Parlaments.

Im Sommer 2012 musste Barclays als erstes Geldhaus einräumen, dass Händler des Instituts den Libor systematisch manipuliert hatten. Schon damals ging es auch um den Vorwurf, dass die Bank im Herbst 2008, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, zu niedrige Liborsätze gemeldet haben soll, um eine Panik zu verhindern. Die Enthüllungen kosteten Diamond innerhalb weniger Wochen den Job.

Nur wenige Stunden nach dem Rücktritt des Vorstandschefs veröffentlichte Barclays das Protokoll eines Gesprächs zwischen Diamond und Tucker aus dem Herbst 2008, das darauf hinzudeuten scheint, dass der Notenbanker Diamond aufforderte, niedrigere Libor-Sätze zu melden, um Zweifel an der Überlebensfähigkeit von Barclays zu zerstreuen. Tucker sei sich „sicher, dass wir keine Ratschläge brauchen, aber dass unsere Libor-Sätze nicht immer so hoch erscheinen müssen wie zuletzt“, heißt es in einer Aktennotiz zu dem Telefonat. Laut der BBC stammen die jetzt ans Licht gekommenen Tonaufzeichnungen vom gleichen Tag wie das Telefongespräch zwischen Diamond und Tucker.