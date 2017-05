 Investmentbank: Merrill Lynch streicht Anwerbeboni für Broker

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Merrill Lynch Merrill Lynch hat beschlossen, ab Juni keine Anwerberprämien für neu eingestellte Broker zu zahlen. (Foto: Reuters)

New YorkDie Investmentbank Merrill Lynch zahlt neu eingestellten Brokern künftig keine teuren Anwerbeprämien mehr. Die Boni würden von Juni an wegfallen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Dies beziehe sich allerdings nicht auf Angebote, die bereits unterbreitet worden seien. Mit der Änderung der Bezahlung folgt die Tochter der Bank of America der Schweizer UBS. Auch der Rivale Morgan Stanley könnte nachziehen.

Anwerbeprämien gehörten für Brokerfirmen bisher zu den wichtigsten Kostenpunkten. Sie konnten aber kaum zusammengestrichen werden, weil die besten Broker stark umworben sind. Manager haben beklagt, dass die neuen Angestellten mit dem System vor allem an der nächsten Prämie interessiert seien statt sich um ihr Geschäft zu kümmern.