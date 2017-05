Goldman-Sachs-Zentrale in New York Bei der weltgrößten Investmentbank herrscht Stühlerücken. Schuld ist auch Donald Trump. (Foto: RICHARD B. LEVINE / SIPA USA / d)

DüsseldorfDie US-Großbank Goldman Sachs hat die Führung ihrer Investmentbanking-Sparte ausgetauscht. Neben John Waldron, der bereits seit 2014 die Investmentbank führt, rücken zwei neue Gesichter an die Spitze auf: Gregg Lemkau, Vize-Chef des globalen Übernahmegeschäfts (das sogenannte M&A), sowie Marc Nachmann, bisher Chef der Finanzierungsabteilung und des Lateinamerika-Geschäfts.

Lemkaus Berufung stellt keine größere Überraschung dar. Der 47-Jährige ist seit 25 Jahren bei Goldman Sachs. Seine Verwurzelung im Übernahmegeschäft qualifiziert ihn für höchste Aufgaben, besetzt Goldman doch seit dem Jahr 2000 den weltweiten Spitzenplatz unter den Banken mit den höchsten M&A-Gebühren.

Der Aufstieg von Marc Nachmann hingegen ist umso erstaunlicher. Bislang sind Deutsche im obersten Führungszirkel der US-Großbank eine Seltenheit. Der 46-jährige Nachmann arbeitet seit 1994 im Goldman-Sachs-Investmentbanking, zuerst in der Abteilung „Globale natürliche Ressourcen“. 2002 wurde er zum geschäftsführenden Direktor, 2004 zum Partner der Investmentbank ernannt.

Nachmann hat seine deutsche Heimat schon als Student in Richtung USA verlassen. Er studierte an der prestigeträchtigen Wesleyan University, einer Privathochschule in Middletown im US-Bundesstaat Connecticut. Wesleyan ist Mitglied der „Little Ivies“-Liga: kleine Elite-Colleges in den Neuengland-Staaten, auf die europäisch orientierte Ostküsteneltern ihren Nachwuchs schicken.

Auf dem von alten Bäumen gesäumten Backstein-Campus studieren rund 3.000 Nachwuchskräfte. Zu den Absolventen zählen etwa Horrorfilm-Regisseur Michael Bay, der Autor der „Bourne“-Thriller-Reihe, Robert Ludlum, sowie der deutsche TV-Reporter Uli Wickert, der ein entsprechendes Stipendium bekam.

Die Investmentbanking-Sparte von Goldman Sachs gilt als besonders prestigeträchtig. Sie mischt als weltweite Nummer eins bei vielen Firmenfusionen mit und ist die zweitgrößte Gewinnquelle des Finanzkonzerns. Als Teil des Spitzentrios wird Marc Nachmann in Zukunft Geschäftsvorgänge mit einem Umsatz von 6,3 Milliarden Dollar (im Jahr 2016) verantworten. Hierzu wird der Banker in die neue Goldman-Sachs-Zentrale nach London umziehen.