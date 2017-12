Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Intesa Sanpaolo Die italienische Großbank stellt sich neu auf – und streicht zahlreiche Stellen. (Foto: AFP)

TurinDie italienische Großbank Intesa Sanpaolo baut nach der Übernahme zweier heimischer Rivalen Tausende Stellen ab. Rund 7.500 Mitarbeiter würden im Rahmen eines freiwilligen Abfindungsprogramms gehen, teilte die Bank am Donnerstag in Turin mit. Hinzu kämen 1.500 Beschäftigte, die ohnehin bis Ende kommenden Jahres in Rente gingen.

Italiens Banken ächzen seit geraumer Zeit unter einem Berg fauler Kredite. Branchenriese Intesa hatte deshalb im Sommer die vom Kollaps bedrohten, deutlich kleineren Wettbewerber Banca Popolare di Vicenza und Veneto Banca übernommen. Der italienische Staat unterstützte das nicht ganz risikofreie Unterfangen mit einem Milliardenbetrag.

Nun stellt sich Intesa neu auf. Mit den Gewerkschaften sei eine Vereinbarung über den Stellenabbau getroffen worden, erklärte die Bank. Darin festgeschrieben sind auch 1.500 neue Jobs, teilweise allerdings auf freiberuflicher Basis.

Der Stellenabbau soll bis Mitte 2020 durchgezogen werden. Im vierten Quartal dieses Jahres verbucht die Bank dafür 45 Millionen Euro an Kosten. Ab 2021 erwartet Intesa dann Einsparungen von 675 Millionen Euro jährlich.