JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo US-Großbanken erzielen Milliardengewinne

Die amerikanischen Geldhäuser konnten im ersten Quartal des Jahres noch einmal kräftig zulegen. Das liegt auch an den Finanzmarktturbulenzen.

Steigender Zinsüberschuss dank strafferer Geldpolitik. (Foto: AP) JP-Morgan-Gebäude in Washington

New YorkDie US-Großbanken haben ihre Milliardengewinne noch einmal kräftig ausgebaut. Die verabschiedete Unternehmenssteuerreform kurbelte die Gewinne für das ersten Quartal 2018 von JP Morgan, der Citigroup, aber auch die der von Skandalen erschütterten Wells Fargo kräftig an. Zudem belebten die Finanzmarktturbulenzen das Handelsgeschäft der drei Wall Street-Häuser.

Wie JP Morgan – die größte der New Yorker Banken – mitteilte, stieg das Ergebnis im ersten Quartal um 35 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar – ein deutlich größerer Zuwachs als bei der Konkurrenz. Der Finanzkonzern übertraf damit die Erwartungen des Kapitalmarktes. Vorstandschef Jamie Dimon äußerte sich hochzufrieden mit dem Ergebnis: „2018 hat gut begonnen, alle unsere Geschäftsfelder haben sich gut entwickelt.“

Die Citigroup steigerte sich um 13 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar, wie das Institut am Freitag mitteilte. Sowohl das Geschäft mit Privat- als auch mit Unternehmenskunden schlug sich besser. Die Erträge legten um drei Prozent auf 18,87 Milliarden Dollar zu. Der Citigroup halfen die Turbulenzen an den Finanzmärkten, die Erträge im Aktienhandel legten zu. Im Anleihehandel hingegen gingen sie zurück - ein schlechtes Omen für die Deutsche Bank, die in dem Geschäft traditionell stark ist.

Auch das kalifornische Geldhaus Wells Fargo legte trotz Skandalen in der ersten drei Monaten des Jahres weiter zu. Experten hatten schwächere Zahlen erwartet. Unter dem Strich standen mit 5,9 Milliarden Dollar 300 Millionen Dollar mehr als im Vorjahreszeitraum.

Wells Fargo betonte jedoch, dass es sich um ein vorläufiges Ergebnis handele, das sich je nach der Höhe eines Vergleichs mit US-Aufsichtsbehörden noch ändern könnte. Die Bank verhandelt derzeit nach einem Skandal um fingierte Konten und andere dubiose Geschäftspraktiken mit Regulierern über das Strafmaß.

Über mehrere Jahre sollen rund zwei Millionen Konten ohne Genehmigung der Kunden eröffnet worden sein. Damit wollten Bankmitarbeiter offenbar hochgesteckte Verkaufsvorgaben erreichen. Wegen mutmaßlich unrechtmäßiger Baudarlehen und anderen Vergehen droht dem Geldhaus zudem eine Rekordstrafe von bis zu einer Milliarde Dollar.

Der Gewinn der Bank aus San Francisco stieg zwar, im Tagesgeschäft jedoch musste man Abstriche hinnehmen: Die Erträge - die gesamten Einnahmen - schrumpften um zwei Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar.

Die wertvollsten Banken weltweit Marktkapitalisierung der weltgrößten Privatbanken 1 von 17 Die Marktkapitalisierung gibt den aktuellen Börsenwert einer Firma an. Sie ergibt sich, wenn man den aktuellen Aktienkurs mit der gesamten Aktienanzahl multipliziert. Die Marktkapitalisierung ist somit abhängig von den Erwartungen am Aktienmarkt an die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens und kann entsprechend stark schwanken. Welche Großbanken seit der Finanzkrise in den Augen der Anleger stark nachgelassen haben oder auf der Überholspur sind. Platz 59: Deutsche Bank 2 von 17 Die Deutsche Bank ist das größte Kreditinstitut Deutschlands. Seit über einem Jahr wird die Bank allein von John Cryan geführt. Die großen Herausforderungen betonte der Vorstandschef einmal mehr bei der Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“. Seit Beginn der Finanzkrise im Sommer 2007 hat die Deutsche Bank in den Augen der Anleger am Aktienmarkt deutlich nachgelassen. Anfang 2007 lag die Marktkapitalisierung noch bei 53,03 Milliarden Euro. 2017 sind davon nur noch 27,8 Milliarden Euro übrig. Platz 15: BNP Paribas 3 von 17 Die französische Großbank entstand im Jahr 2000 aus der Fusion der Banque Nationale de Paris und der Paribas. Hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung gehört die BNP Paribas zu den 15 größten Banken weltweit. Selbst die Finanzkrise konnte der Geschäftsbank nicht viel anhaben – im Gegenteil. Im Januar 2007 lag ihre Marktkapitalisierung bei 76, 9 Milliarden Euro. Und obwohl der Wert ab Beginn der Krise zeitweise sank, hat die Bank 2017 79,8 Milliarden Euro sogar zugelegt. Platz 14: Toronto-Dominion Bank 4 von 17 Die Bank of Toronto, aus der später die Toronto-Dominion Bank entstand, wurde 1855 von einer Gruppe Kaufleute und Müller gegründet. Heute arbeiten bei der kanadischen Großbank weltweit über 80.000 Menschen. Die Erfolgsgeschichte spiegelt sich auch in der Entwicklung der Marktkapitalisierung wider. Die Finanzkrise konnte ihr in der Hinsicht nichts anhaben. 32,6 Milliarden Euro betrug die Marktkapitalisierung vor der Krise im Januar 2007, 2017 nun satte 84,6 Milliarden Euro. Platz 13: China Merchants Bank 5 von 17 Die China Merchants Bank kann eine ähnliche Erfolgsgeschichte vorweisen. Vor 30 Jahren fing sie mit einem Kapital von 100 Millionen Yuan (ca. 128.000 Euro) und 30 Mitarbeitern an. Die Marktkapitalisierung lag Anfang des Jahres 2007 noch bei 23,36 Milliarden Euro, nach Beginn der Krise im selben Jahr bereits bei 50,25 Milliarden Euro. Heute kann die chinesische Großbank eine Marktkapitalisierung von 85,7 Milliarden Euro verzeichnen. Platz 12: Commonwealth Bank of Australia 6 von 17 Die Commonwealth Bank bezeichnet sich selbst als Australiens führende Bank. Zuletzt befand sich das Unternehmen jedoch aufgrund von Geldwäschevorwürfen in der Bredoullie. Die Marktkapitalisierung ist mit 86,4 Milliarden im Jahr 2017 trotzdem beträchtlich. Seit Januar 2007 hat sich die Bank damit um fast 50 Milliarden Euro gesteigert. Platz 11: Banco Santander 7 von 17 Im Jahr 2007 feierte die spanische Universalbank ihr 150-jähriges Bestehen. Gemessen an der Marktkapitalisierung zählt die Banco Santander damals wie heute zu den wertvollsten Banken weltweit. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei 87,3 Milliarden Euro.

Wells Fargo konzentriert sich vor allem aufs Kreditgeschäft, wo es trotz steigender Zinsen zuletzt eher schleppend lief. Das Institut verzichtet auf umfassendes Investmentbanking und Wertpapierhandel - Geschäftsbereiche, von denen Konkurrenten jüngst profitierten. Dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Analysten deutlich, was den Aktienkurs vorbörslich steigen ließ.

Handelsgeschäft zieht dank Finanzmarktturbulenzen an

Die drei großen Wall-Street-Banken profitierten nicht zuletzt von der größten Steuerreform in den USA seit 30 Jahren, wodurch die Körperschaftssteuer seit Jahresbeginn von 35 Prozent auf 21 Prozent gesunken ist. Zudem steigen die Zinsen in den USA, das treibt den Zinsüberschuss der Banken. Und die Zinsen dürften jenseits des Atlantiks weiter steigen, die US-Notenbank Federal Reserve wird nach Einschätzung von Experten auch unter dem neuen Chef Jerome Powell am Kurs der behutsamen Zinsanhebungen festhalten.

Nach dem Dreiergespann am Freitag folgen kommende Woche dann die Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley. JP Morgan ist mit einer Marktkapitalisierung von rund 385 Milliarden Dollar um ein Vielfaches größer als die Deutsche Bank.

Der heimische Marktführer legt seine Bilanz für das erste Vierteljahr am 26. April vor. Nach jüngsten Äußerungen von Finanzchef James von Moltke rechnen die Anleger mit mauen Ergebnissen. JP Morgan hingegen konnte die Erträge im ersten Quartal um zehn Prozent auf 28,5 Milliarden Dollar steigern. Die wieder anziehenden Zinsen in den USA sorgten beim Zinsergebnis für ein Plus von neun Prozent auf 13,5 Milliarden Dollar.

Während die Deutsche Bank und andere europäische Institute im Investmentbanking seit Jahren Federn lassen müssen, ist JP Morgan mit einem globalen Marktanteil von rund acht Prozent weiterhin die Nummer eins in dem prestigeträchtigen und margenstarken Geschäft.

Allerdings wachsen selbst für die erfolgsverwöhnten US-Amerikaner die Bäume nicht mehr in den Himmel. Im Geschäft mit Anleihe- und Aktienplatzierungen gingen die Erträge im ersten Quartal um sieben Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar zurück. Das Beratungsgeschäft konnte dieses Minus jedoch so gut wie ausgleichen. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten sorgten zudem für einen Anstieg der Erträge im Aktienhandel auf ein Rekordniveau von zwei Milliarden Dollar.