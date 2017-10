 Katalonien-Krise: Spanische Bank Sabadell erwägt Abzug

image

Referendum In Katalonien: Nervosität bei Anlegern in Spanien nimmt zu

Schlechte Stimmung in Spanien: Angesichts der Separationsbestrebungen von Katalonien gab die Börse in Madrid nach. Zu den Verlierern zählen die Banken Caixabank und Sabadell, die ihre Firmenzentralen in Barcelona haben. mehr…