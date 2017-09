Bankentürme Durch den Einstieg neuer Finanztechnologie-Unternehmen wurde die Branche verändert. Auch die alteingesessenen Unternehmen sehen sich dazu gezwungen ihr Angebot zu verändern. (Foto: dpa)

FrankfurtKooperationen mit innovativen Finanztechnologie-Start-ups stehen bei Banken eigentlich hoch im Kurs. Wenn es ums Kreditgeschäft geht, möchten viele traditionelle Geldhäuser aber lieber nicht mit den jungen Wilden zusammenarbeiten. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung PwC, die dem Handelsblatt vorliegt.

Demnach setzt nicht einmal jedes zehnte Institut auf strategische Kooperationen mit Fintechs. Nur 14 Prozent haben solche jungen Unternehmen zumindest teilweise in ihre Digitalstrategie im Privatkundengeschäft eingebunden – im Firmenkundengeschäft sind es immerhin 33 Prozent. Tatsächlich können Fintechs den Banken aber in unterschiedlichen Bereichen nützlich sein.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Seit einigen Jahren bringen sie Schwung in die Finanzbranche. Viele charakterisieren sich dadurch, dass sie die Bedürfnisse des Kunden in den Fokus stellen und ihr Angebot danach ausrichten. In der alten Finanzbranche ging es dagegen meist darum, die vorhandenen Produkte zu verkaufen. Inzwischen findet auch in den Banken ein Umdenken statt.

Neben dem Aufbau eigener Innovationslabore und zahlloser Digitalinitiativen gilt auch die Zusammenarbeit mit Fintechs als probates Mittel, um angestaubte und komplizierte Prozesse digital und nutzerfreundlich zu machen. Besonders beliebt sind Kooperationen mit Fintechs, die als reine Dienstleister für Banken oder auch andere Fintechs daher kommen.

Hierzu zählen etwa Kontowechselservices, Schnittstellenanbieter oder Identifikationsdienste. Eine wachsende Zahl von Banken lässt sich inzwischen auch bei Angeboten zur digitalen Vermögensverwaltung von Fintechs unterstützen oder integriert Zinsportale wie Deposit Solutions oder Weltsparen in ihr Angebot. Der Ansturm auf Finanz-Start-ups im Kreditsegment blieb bisher aber aus.

Zu den wenigen bekannten Kooperationen zählt etwa jene zwischen dem Kreditmarktplatz Auxmoney und der Smartphone-Bank N26. Wie Auxmoney-Chef Raffael Johnen kürzlich im Gespräch mit dem Handelsblatt sagte, sind weitere Partnerschaften mit Privatkundenbanken in der Planung. „Mit Auxmoney können Banken auch Menschen einen Kredit anbieten, die sie bislang ablehnen müssen“, lautet sein Argument. Auch Tomas Rederer, Partner bei PwC und Experte für Kreditprozesse und die Digitalisierung von Banken-Geschäftsmodellen, hält diese Art der Partnerschaft für sinnvoll. „Auf diese Weise lassen sich Lücken im eigenen Angebot schließen.“