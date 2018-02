Korruptionsskandal Lettlands Zentralbankchef Rimsevics mit Amtsausübungsverbot belegt

Ilmars Rimsevics ist wieder frei – doch Lettlands Zentralbankchef muss sich an Auflagen halten. Er sieht sich als Opfer eines Komplotts.

Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics hatte sich gegen einen Rücktritt ausgesprochen. Nun wurde ihm die Entscheidung abgenommen. (Foto: dpa) Hartes Durchgreifen

RigaLettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics ist in der Korruptionsaffäre mit einem Amtsausübungsverbot belegt worden. Auch dürfe der oberste Währungshüter des baltischen Euro-Mitgliedstaates das Land nicht verlassen, wie die lettische Anti-Korruptionsbehörde KNAB der Agentur Leta zufolge am Dienstag in Riga mitteilte. Rimsevics sei über die Auflagen informiert worden.

Rimsevics war am Wochenende vorübergehend festgenommen worden und wurde am Montagabend auf Kaution vorerst wieder freigelassen. Der 52-Jährige soll nach Angaben von KNAB mindestens 100.000 Euro Bestechungsgeld verlangt und angenommen haben. Rimsevics bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer eines Komplotts. Trotz Rücktrittsforderungen will der dienstälteste Zentralbankchef der Eurozone im Amt bleiben.

Dem Verteidigungsministerium in Riga zufolge könnten die Vorwürfe gegen Rimsevics Teil einer Desinformationskampagne aus dem Ausland sein. Es sei „sehr wahrscheinlich“, dass es sich „um eine weitreichende Informationskampagne von außerhalb handelt“ mit dem Ziel unter anderem, das Vertrauen in Lettland als Verbündeten zu erschüttern, hieß es am Dienstag in einer auf Englisch veröffentlichten Erklärung. Die Vorgänge seien „in Struktur und Ausführung“ identisch mit denen vor den jüngsten Wahlen in den USA, Deutschland und Frankreich. In Lettland soll im Oktober abgestimmt werden.

Das Ministerium machte für die mutmaßlichen Angriffe niemanden namentlich verantwortlich. Allerdings wird Russland vorgeworfen, sich insbesondere in die US-Präsidentenwahl eingemischt zu haben. Die Regierung in Moskau weist dies zurück. Am Dienstag lag zunächst keine russische Stellungnahme zu der lettischen Erklärung vor.

Rimsevics steht seit 2001 an der Spitze der Zentralbank. Seit dem Euro-Beitritt Lettlands 2014 gehört er auch dem Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Ranghohe Politiker des baltischen EU-Landes forderten Rimsevics zum Rückzug von der Notenbankspitze auf. Die EZB wollte sich zunächst nicht zu dem Fall äußern.