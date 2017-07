Kredit zu Negativzinsen Geldabheben am Automaten: Die Kreditplattform Smava will erstmals einen Kredit vergeben, an dem Kunden Geld verdienen. (Foto: dpa)

FrankfurtVerkehrte Welt: Das Kreditportal Smava will erstmals einen Ratenkredit mit Negativzinsen vergeben. Kunden müssen am Ende also weniger Geld zurückgeben, als sie sich geliehen haben. „Wer einen Kredit in Höhe von 1.000 Euro aufnimmt, muss nur 994 Euro zurückzahlen“, rechnet Smava-Chef Alexander Artopé vor. Das entspricht einem effektiven Zinssatz von minus 0,4 Prozent. „So günstig konnte man noch nie Geld leihen“, sagt Artopé.

Mit dem Angebot betritt das Kreditvergleichsportal Neuland. Schon im Juni 2014 führte die Europäische Zentralbank negative Einlagenzinsen ein. Doch bei Privatleuten, die Darlehen aufnehmen wollen, kamen die negativen Zinsen bislang nicht an. Das will Smava nun ändern. Der kalkulierte Tabubruch dürfte vor allem dabei helfen, das Kreditportal ins Gespräch zu bringen.

In Skandinavien vergaben Banken schon seit dem Jahr 2015 Kredite zu Negativzinsen, etwa an Häuslebauer. Anders in Deutschland: Während sich der Fiskus oder größere Unternehmen zu Negativzinsen refinanzieren können, bleiben Privatleute außen vor. Allenfalls Landwirte können mit Krediten Geld verdienen. Die Landwirtschaftliche Rentenbank, die als Förderbank für die Agrarwirtschaft dient, hat offiziell zwar keine Negativzinsen eingeführt. Sie zahlt ihren Kunden aber in manchen Fällen einen „Förderzuschuss“. Wenn etwa ein Landwirt bei der Bank einen Kredit zu bestimmten Laufzeiten und einer bestimmten Fördersumme beantragt, erhält er ein Prozent der Kreditsumme als Bonus. Der Landwirt muss also weiter Zinsen zahlen, aber der Zuschuss kann zumindest anfangs die Zinszahlung ungefähr ausgleichen.

Smava verspricht nun, dass sich das Angebot auch über die gesamte Laufzeit des Kredits bezahlt macht. Der Negativzins von minus 0,4 Prozent gilt für einen Nettokreditbetrag von 1.000 Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten. Gebühren sollen dabei nicht anfallen. Auch an einen Verwendungszweck ist das Darlehen nicht gebunden. Als Kreditgeber fungiert die Fidor Bank, die mit offensivem Marketing regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Das Institut ließ etwa seine Kunden via Facebook über Guthabenzins abstimmen.

Den Negativzinskredit sollen nur Kunden mit ausreichender Bonität erhalten. Die Konditionen sollen dabei nicht von der Bonität des Kunden abhängen: Wer die Bedingungen für den Kredit erfüllt, soll ihn tatsächlich zu Negativzinsen erhalten. „Es handelt sich dabei nicht um ein Schaufensterangebot“, sagt ein Smava-Sprecher.

Trotzdem dürfte das Angebot dabei helfen, den Anbieter ins Gespräch zu bringen. Das Unternehmen war als Peer2Peer-Kreditplattform gestartet, bei der Nutzer anderen Nutzern Kredite gewähren konnten. Inzwischen sieht sich Smava als Online-Kreditvergleichsportal, das auch Kredite von Banken vermittelt. Viele Kunden würden zu hohe Zinsen für ihre Kredite zahlen, warnt das Berliner Fintech. Smava-Firmenchef Artopé begründet das Angebot so: „Mit dem Negativzins-Kredit wollen wir Verbraucher zum Vergleichen motivieren.“