 Landesbanken: LBBW-Verwaltungsrat beschließt Sparprogramm

Der Verwaltungsrat der Landesbank Baden-Württemberg hat grünes Licht für das millionenschwere Sparprogramm bei der LBBW gegeben. Das Paket soll einen Umfang von 200 Millionen Euro haben. Um die Details aber weiterhin gerungen.

Die LBBW wird sparen. (Foto: dpa)

HB STUTTGART. Der Verwaltungsrat der Landesbank Baden- Württemberg hat grünes Licht für das millionenschwere Sparprogramm bei der LBBW gegeben. Das Paket soll einen Umfang von 200 Mio. Euro haben, sagten Sprecher des Sparkassenverbandes und der LBBW übereinstimmend am Montag in Stuttgart. Zwei Drittel der Summe sollen über Sachkosten eingespart werden, ein Drittel davon beim Personal. Die Umsetzung ist bis 2011 geplant. Einzelheiten zu dem Sparprogramm nannten die Sprecher nicht.

SPD-Landtagsfraktionschef Claus Schmiedel hatte am Wochenende jedoch berichtet, die größte deutsche Landesbank wolle 800 ihrer insgesamt 13 600 Stellen abbauen. Davon soll 250 Arbeitsplätze im Ausland und 550 in Deutschland wegfallen, der größere Teil davon in Mainz. Nicht ausgeschlossen sei, dass auch in Baden-Württemberg Stellen gestrichen werden, hieß es am Montag aus Verwaltungsratskreisen. Die Gespräche über den Jobabbau sollen in Kürze mit dem Personalrat beginnen. Geplant sei, dass bei der nächsten Verwaltungsratssitzung am 25. September der neue Stellenschlüssel zur konkreten Beratung vorliegt.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) betonte unterdessen, er werde „mit aller Härte“ darauf pochen, dass der Stellenabbau nicht einseitig zulasten des Standorts Mainz geht. Die entsprechenden Verträge sähen vor, dass es in Mainz eine Personaluntergrenze gebe und dass mögliche Lasten auf alle LBBW-Standorte verteilt würden. „Wir werden mit aller Kraft und aller Massivität auf Einhaltung von Verträgen pochen.“ Nach Becks Angaben hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) ihm vor einigen Wochen auch versichert, dass die Verträge gälten. „Ich habe daran keinen Zweifel“, sagte Beck.

Ursprünglich hatte die größte deutsche Landesbank Kürzungen von bis zu 170 Mio. Euro geplant. Die Einschnitte wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung von fünf Mrd. Euro für die LBBW beschlossen. Die abschließende Entscheidung über den künftigen Kurs fällt die Trägerversammlung am Freitag (17. Juli). Die Sparkassen in Baden-Württemberg sind neben dem Land größter Eigner der von der Finanzkrise angeschlagenen LBBW.