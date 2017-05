 Lebensversicherer: Swiss Life schrumpft im Heimmarkt

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Swiss Life Der Lebensversicherer konnte seine Prämieneinnahmen nicht steigern, im Gegenteil: Sie sanken um zwei Prozent. (Foto: dpa)

ZürichDer größte Schweizer Lebensversicherer Swiss Life ist verhalten ins Jahr gestartet. Die Prämieneinnahmen sanken um zwei Prozent auf 6,54 Milliarden Franken (sechs Milliarden Euro), wie der Konzern aus Zürich am Mittwoch mitteilte. Geschuldet ist dies vor allem dem schwächeren Geschäft im Heimatmarkt, der rund 70 Prozent zu den Prämien beiträgt.

Das Unternehmen fährt seit einiger Zeit das klassische Lebensversicherungsgeschäft zurück, weil im aktuellen Niedrigzinsumfeld kaum ansprechende Renditen zu erzielen sind. Wachsen will Swiss Life vielmehr in der Vermögensverwaltung und im Dienstleistungsgeschäft: Die Kommissions- und Gebührenerlöse wuchsen von Januar bis März um drei Prozent auf 340 Millionen Franken. Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende.