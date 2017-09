Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Banken im Umbruch Auf der 22. Handelsblatt-Jahrestagung, dem Spitzentreffen der Branche, interviewt Chefredakteur Sven Afhüppe Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt)

FrankfurtDie führenden Köpfe der Finanzbranche sind an diesem Mittwoch und Donnerstag im Frankfurter Tagungszentrum Kap Europa versammelt: Auf der Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“ reden Bankchefs und Aufseher über die bevorstehenden Umwälzungen. Wie stark profitiert Frankfurt vom Brexit? Wann kommt die Zinswende? Und was ist die künftige Rolle der Banken in der Wirtschaft? Der Liveblog zum Nachlesen.

Liveblog

+++ Beispiel aus China +++

Als Beispiel der neuen Herausforderung nennt Weber den chinesischen Konzern Webank. „Die haben noch nie eine Banklizenz besessen“, sagt Weber, und doch bedienten sie nun zwei Millionen Kunden mit Finanzdienstleistungen. „Das sind die Bereiche, wo wir als Banken unsere Produkte an den Mann bringen müssen. Da müssen wir den Kunden abholen.“

+++ Konkurrenz durch Technologiefirmen +++

Über die Beziehung zwischen Geldhäusern und Fintechs wurde bereits am Vortag ausführlich gesprochen. Finanz-Start-ups seien „natürliche Partner“, betonte Weber, mit denen man gerne zusammenarbeite. Die großen Herausforderer seien vielmehr große Technologiekonzerne, die vermehrt bei Finanzdienstleistungen mitmischen.

+++ Weber über Digitalisierung +++

Auch Axel Weber widmet den Beginn seines Vortrages dem Thema Digitalisierung. „Wir müssen uns an dem orientieren, was der Kunde will“, sagte Weber. Banken müssten die Herausforderungen offensiv angehen und die neuen Bedürfnisse erfüllen. „Die Finanzindustrie muss eine neue Art der Finanzintermediation finden.“ Wenn sie das nicht tue, würden die Banken durch Wettbewerber erfolgreich im Markt bekämpft. Man müsse das komplette Bankgeschäft neu erfinde.

