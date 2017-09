Banken im Umbruch Auf der 22. Handelsblatt-Jahrestagung, dem Spitzentreffen der Branche, interviewt Chefredakteur Sven Afhüppe Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt)

FrankfurtDie führenden Köpfe der Finanzbranche sind an diesem Mittwoch und Donnerstag im Frankfurter Tagungszentrum Kap Europa versammelt: Auf der Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“ reden Bankchefs und Aufseher über die bevorstehenden Umwälzungen. Wie stark profitiert Frankfurt vom Brexit? Wann kommt die Zinswende? Und was ist die künftige Rolle der Banken in der Wirtschaft? Der Liveblog zum nachlesen.

Die wichtigsten Aussagen in Kürze

Deutsche-Bank-Chef John Cryan glaubt, dass die Finanzbranche in Zukunft weniger Mitarbeiter brauche. Auf die Frage von Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart, wie viele Stellen in der Finanzindustrie durch die technologische Transformation wegfielen, ob die Hälfte der Beschäftigten betroffen sei, antwortet Cryan: „Ich glaube schon, auf jeden Fall eine große Zahl.“ Außerdem sieht der Deutsche-Bank-Chef Frankfurt nach dem Brexit als Europas neues Finanzzentrum – und kritisiert die Europäische Zentralbank. Die lockere Geldpolitik der EZB sorge für immer größere Verwerfungen.

glaubt, dass die Finanzbranche in Zukunft weniger Mitarbeiter brauche. Auf die Frage von Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart, wie viele Stellen in der Finanzindustrie durch die technologische Transformation wegfielen, ob die Hälfte der Beschäftigten betroffen sei, antwortet Cryan: „Ich glaube schon, auf jeden Fall eine große Zahl.“ Außerdem sieht der Deutsche-Bank-Chef Frankfurt nach dem Brexit als Europas neues Finanzzentrum – und kritisiert die Europäische Zentralbank. Die lockere Geldpolitik der EZB sorge für immer größere Verwerfungen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble kritisiert die EZB und spricht sich für eine Normalisierung der Geldpolitik aus. Die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, hält er für einen Fehler. Auch bei der Digitalisierung muss die Finanzbranche laut ihm einen Gang zulegen.

kritisiert die EZB und spricht sich für eine Normalisierung der Geldpolitik aus. Die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, hält er für einen Fehler. Auch bei der Digitalisierung muss die Finanzbranche laut ihm einen Gang zulegen. Commerzbank-Chef Martin Zielke betont die Bedeutung der Digitalisierung. In den kommenden vier Jahren wolle die Commerzbank 80 Prozent der relevanten Prozesse digitalisieren, darunter die Kreditvergabe.

betont die Bedeutung der Digitalisierung. In den kommenden vier Jahren wolle die Commerzbank 80 Prozent der relevanten Prozesse digitalisieren, darunter die Kreditvergabe. EZB-Chefbankenaufseherin Danièle Nouy kündigt auf der Konferenz neue Leitlinien für Fintechs an. Regulierungs- und Aufsichtsbehörden müssten auf technologische Veränderungen in der Finanzwelt reagieren.

kündigt auf der Konferenz neue Leitlinien für Fintechs an. Regulierungs- und Aufsichtsbehörden müssten auf technologische Veränderungen in der Finanzwelt reagieren. Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon erteilt weiteren Fusionen im öffentlichen Bankensektor eine Absage. Die Sparkassen seien gut aufgestellt. Dass man die Negativzinsen bisher praktisch nicht an die Kunden weitergibt, bezeichnet er als große Leistung.

Liveblog

+++ Ende für heute +++

Hiermit endet der Liveblog für den heutigen Tag. Heute Abend ab 18:30 Uhr können Sie auf Handelsblatt.com im Livestream den Ausführungen von Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein folgen. Der Liveblog startet am morgigen Donnerstag wieder um neun Uhr. Dann äußern sich auf der Handelsblatt-Tagung „Banken im Umbruch“ unter anderem der UBS-Verwaltungsratpräsident und frühere Bundesbankpräsident Axel Weber sowie Blackrock-Deutschland-Aufsichtsratschef und CDU-Finanzexperte Friedrich Merz.

+++ Keine weiteren Sparkassenfusionen gewünscht +++

Potentiellen Fusionen steht Fahrenschon eher ablehnend gegenüber. „Wenn John Cryan fusionieren will, muss er sich einen Partner suchen.“ Die Sparkassen stünden jedenfalls auch allein ziemlich stabil und gut da. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Aufstellung“, betonte der DSGV-Präsident. Derzeit zählt der Markt 390 Sparkassen. Auch sei es kein gutes Signal der Regulatorik, Fusionen eingehen zu müssen.

+++ Sparkassen-Präsident Fahrenschon auf der Suche nach der Normalität +++

„Wenn das, was wir jetzt erleben, noch Krise ist: Wie sieht denn dann Normalität aus?“, fragt der Präsident des Sparkassenverbands, Georg Fahrenschon. „Das wirtschaftliche Umfeld in der Eurozone nicht mehr mit dem vor ein paar Jahren zu vergleichen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass die EZB dem Markt ein Signal der Umkehrung liefert und sich ein Beispiel an der Fed in den USA nimmt.“ In Bezug auf die Diskussion um neue, kreative Gebühren bei zahlreichen Sparkassen sagte Fahrenschon: „Es ist eine Riesenleistung, dass wir den Negativzins der EZB nicht an die Kunden weitergeben.“

+++ Tritt Schäuble noch einmal an? +++

Wie groß ist Ihre Motivation, nach der Wahl als Finanzminister weiterzumachen? Schäuble: „Meine Motivation, solche Fragen zu beantworten, ist jedenfalls Null. Der Respekt vor dem Souverän gebietet, dass wir jetzt Wahlkampf führen. Ich würde nicht für den Bundestag kandidieren, wenn ich nicht Freude an dem hätte, was ich tue.“

+++ Kulturwandel der Banken +++

Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe erinnert daran, dass Schäuble im Nachgang der Finanzkrise wiederholt die Banken scharf kritisiert hatte. Er fragt, ob die Banken aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hätten. Schäubles Antwort: Es laufe nie alles moralisch perfekt, weder bei den Banken, noch in den Medien oder in der Politik. Aber die Banken seien auf einem guten Weg und hätten sich gewandelt.