 Lloyds: Britische Krisenbank wieder ganz in privater Hand

Lloyds Bank Das Pferd galoppiert wieder ohne staatlichen Anschub. (Foto: AFP)

LondonRund acht Jahre nach der staatlichen Rettung in der globalen Finanzkrise ist Lloyds als erste der britischen Großbanken wieder ganz in privater Hand. Die Regierung in London verkaufte am Mittwoch den restlichen Anteil von 0,25 der ursprünglich einmal 43 Prozent. Aus den mehr als 20 Milliarden Pfund (23,3 Milliarden Euro) an eingesetzter Staatshilfe kann sie damit letztlich einen Gewinn von 900 Millionen Pfund erzielen. „Wir haben mit dem Unternehmen die Wende geschafft“, sagte Bankchef Antonio Horta-Osorio. Bei der ebenfalls in der Krise geretteten Royal Bank of Scotland steht die Privatisierung dagegen noch aus. Hier muss der Staat mit Verlusten rechnen.

Er war in der Finanzkrise 2007 bis 2009 bei Lloyds und vier weiteren Instituten als Retter eingestiegen. Bei Lloyds vorausgegangen war die von der Regierung eingefädelte Übernahme des angeschlagenen Rivalen Hbos. Diese riss ein Loch von 25 Milliarden Pfund in die Bilanz der größten Filialbank des Landes. Das Geldhaus hat sich mittlerweile aber wieder erholt und 2016 den höchsten Profit seit einem Jahrzehnt erzielt.

Der jetzige Abschluss der Privatisierung könnte den regierenden Konservativen von Premierministerin Theresa May Rückenwind vor der Parlamentswahl im Juni geben. Jedoch bemängeln Kritiker, dass in dem ausgewiesenen Gewinn die staatlichen Kreditkosten für die Finanzierung der Rettung nicht korrekt kalkuliert seien. Nach ihrer Rechnung bleibt die Regierung auf rund sechs Milliarden Pfund Verlust sitzen.

Von den insgesamt 137 Milliarden Pfund, die der britische Staat in fünf Krisenbanken gesteckt hatte, bekam er inzwischen rund die Hälfte wieder zurück. In den USA ging dies deutlich schneller. Hier zahlten Geldhäuser wie JP Morgan, die Bank of America und Citigroup die Staatshilfen bereits Ende 2009 zurück. In Deutschland ist der Staat noch immer größter Aktionär der Commerzbank. Eine Perspektive für einen Komplettausstieg gibt es derzeit nicht.