 Londoner Börse: LSE-Kerngeschäft wächst um fast 20 Prozent

London Stock Exchange Das Unternehmen profitiert von der Abwicklung von Wertpapiergeschäften. (Foto: dpa)

BangaloreDie Londoner Börse (LSE) hat zu Jahresbeginn auch ohne die mittlerweile geplatzte Fusion mit der Deutschen Börse überraschend viel verdient. Im Kerngeschäft stieg der Gewinn um 19 Prozent auf 458,7 Millionen Pfund (538,4 Millionen Euro), wie die LSE am Mittwoch mitteilte. Das Unternehmen profitierte dabei von Zuwächsen in der Abwicklung von Wertpapiergeschäften sowie im Geschäft mit Börsen-Indizes. Der Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal um 18 Prozent auf 420,6 Millionen Pfund.

Die europäischen Wettbewerbshüter haben die Mega-Fusion von LSE und Deutscher Börse gerade untersagt. Jetzt wird spekuliert, ob andere Branchengrößen wie etwa die amerikanische ICE-Gruppe – Besitzerin der traditionsreichen New Yorker Börse – für die LSE bieten wollen. LSE-Chef Xavier Rolet sprach von einem guten Jahresstart seines Unternehmens. Das Management prüfe weiterhin Wachstumsmöglichkeiten, aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Details wurden allerdings nicht genannt. Zur LSE gehört bereits die italienische Börse.

Obwohl die LSE-Quartalszahlen über den Analystenerwartungen lagen, zogen die Aktien des Börsenanbieters zunächst nur leicht an: Nach einem Plus von 0,4 Prozent lag der Kurs der Anteilsscheine zuletzt mit 1,06 Prozent im Plus.