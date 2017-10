Finanzmetropole mit Sonderstatus Bis 1997 war Hongkong eine britische Kolonie, seither ist die Millionenstadt in Ostasien eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China. (Foto: dpa)

HongkongHongkong bereitet sich darauf vor, ein größeres Stückchen des 483 Billionen Dollar (409 Billionen Euro) schweren globalen Derivatemarktes zu erhalten. Denn die aufsichtsrechtliche Umwälzung in Europa erhöht die Nachfrage nach alternativen Handelszentren.

Während Brexit und Mifid II wohl Transaktionen in Europa komplizierter machen dürften, wächst die Anziehungskraft von Hongkong als Derivate-Drehkreuz. HSBC und Standard Chartered, zwei der größten Banken Europas, haben bereits begonnen, Teile ihrer Derivate-Bücher in die ehemalige britische Kolonie zu verlagern, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfuhr.

Um Hongkong noch attraktiver zu machen, plant die Securities and Futures Commission (SFC) demnach eine Neuordnung ihrer Derivate-Regeln. Die Aufsicht hat Nanfeng Sun geworben, einen ehemaligen Mitarbeiter der Bank of America, der sich auf Risikomodelle spezialisiert hat, um die Einreichungen von Banken zu prüfen. Hongkongs Zentralbank bereite sich auf eine Zunahme der Derivate-bezogenen Aufsicht vor, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage von Bloomberg.

Zwar ist Hongkong bereits ein Drehkreuz für Derivate-Geschäfte. Doch Banken und andere Finanzinstitute hatten in der Vergangenheit typischerweise ihre asiatischen Transaktionen in den Büchern ihrer Sparten in Europa oder den USA verbucht. Das war sinnvoll: ein zentraler Ort produziert Skaleneffekte, zudem wurden westliche Aufsichtsbehörden als bevorzugt angesehen.

Die regulatorischen Veränderungen in Europa haben ein Umdenken ausgelöst. Die Mifid-Anforderungen führen zu größeren Compliance-Belastungen. Gleichzeitig begannen Finanzunternehmen damit, in Vorbereitung auf den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union einige Geschäfte aus London abzuziehen und an andere Orte zu verlagern. Durch erhöhte Derivate-Buchungen könnten im Umkehrschluss mehr Erlöse in die Stadt fließen sowie neue Arbeitsplätze in verschiedenen Bereichen entstehen, etwa im Risikomanagement.

Hongkongs Zentralbank ist erfreut. Sie bevorzuge es, wenn Finanzfirmen mehr ihrer Handelsgeschäfte in Hongkong verbuchen – sofern die Positionen durch angemessenes Kapital und robustes Risikomanagement unterstützt würden, betonte eine Sprecherin.

Eine weitere Option: Singapur. Standard Chartered etwa hat damit begonnen, Teile des Handelsgeschäfts neben Singapur auch im Stadtstaat zu verbuchen. Auch Morgan Stanley erwägt demnach, Teile der Bücher dorthin zu bewegen.