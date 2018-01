Milliarden-Ausschüttung Scharfe Kritik an Boni für Deutsche Bank

Aus den Reihen der Politik hagelt es Kritik an den angekündigten hohen Bonus-Zahlungen bei der Deutschen Bank. Mehr als eine Milliarde Euro sollen die Manager bekommen. Bei Union und SPD stößt das aus Unverständnis.

Die Deutsche Bank hat erneut rote Zahlen geschrieben. Trotzdem bekommen die Manager Sonderbeträge in Milliardenhöhe ausgezahlt. (Foto: Reuters) Wirbel um Boni

BerlinPolitiker reagieren mit Unverständnis und Empörung auf Medienberichte, wonach die Deutsche Bank trotz erneuter Jahresverluste Boni von etwa einer Milliarde Euro an ihre Mitarbeiter und Manager ausschütten will. SPD-Chef Martin Schulz sagte der „Bild“-Zeitung: „Überall schließen Bankfilialen, Kunden verlieren ihre Berater, Berater ihre Jobs. Wenn in dieser Situation Boni in Höhe von einer Milliarde Euro ausgeschüttet werden, dann verliert ein Unternehmen nicht nur an Ansehen. Das schadet insgesamt unserer Solidargemeinschaft.“

Der Politiker fügte hinzu, dass die deutsche Solidargemeinschaft von Glaubwürdigkeit und Gerechtigkeit lebt.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende, Thorsten Schäfer-Gümbel, sagte dem Blatt: „Millionen-Boni trotz Verlusten widersprechen jeglichem Gerechtigkeitsempfinden. Einerseits Arbeitsplatzabbau, andererseits goldene Nasen in der Führungsetage - das kann man niemandem erklären.“ Die SPD wolle deshalb in den Koalitionsverhandlungen mit der Union die steuerliche Absetzbarkeit von Bonuszahlungen begrenzen.

Ähnlich äußerte sich der CDU-Sozialexperte Matthias Zimmer in der „Bild“-Zeitung: Die Boni seien „eine eigenwillige Interpretation des Grundsatzes, dass sich Leistung lohnen soll“. Weiter sagte er: „Man kann die Legitimität einer Wirtschaftsordnung durch solche Praktiken gefährden.“

Einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zufolge habe es im Vorstand der Deutschen Bank eine kontroverse Debatte über die hohen Zahlungen der Boni gegeben. Das schreibt das Blatt unter Berufung auf einen hochrangigen Banker. Am Ende hätten sich die Investmentbanker mit dem Argument durchgesetzt, dass bei erneuten Bonuskürzungen die besten Leute gegangen wären.

Die Deutsche Bank ließ den Bericht unkommentiert. Nach zwei Milliardenverlusten in Folge hatte bei der Deutschen Bank laut vorläufigen Zahlen auch das dritte Geschäftsjahr unter Sanierer John Cryan mit einem Minus geendet.