 Minuszinsen auf Darlehen: Ein Kredit macht sich bezahlt

Mähdrescher im Einsatz Das freut den Farmer: Landwirtschaftliche Betriebe sollen zum Kredit einen Förderzuschuss erhalten. Damit will die Bank die negativen Zinsen an ihre Kunden weitergeben. (Foto: dpa)

FrankfurtWenn Förster, Landwirte oder Viehzüchter einen Kredit brauchen, dann hilft die Rentenbank: Sie hat sich der Förderung der Agrarwirtschaft und des ländlichen Raums verschrieben. Mit dem Bund im Rücken kommt die Bank sehr günstig an frisches Geld vom Kapitalmarkt – so günstig, dass sie von negativen Zinsen profitiert. Die Bank bekommt also Geld dafür, dass sie sich Geld borgt. Den Vorteil aus den negativen Zinsen will das Institut nun an seine Kunden weitergeben. „Als Förderbank arbeiten wir nicht profitorientiert, sondern möchten das niedrige Zinsniveau an den Kapitalmärkten an die Endkreditnehmer weitergeben“, sagte Vorstandssprecher Horst Reinhardt.

Dass sich negative Zinsen abzeichnen, hatte Reinhardt schon im vergangenen Jahr angekündigt. Doch Kredite mit negativen Zinsen an Endkunden auszureichen, ist gar nicht so einfach. Denn die Darlehen der Rentenbank werden immer über Hausbanken vergeben. Gerade manches kleinere Institute soll technisch nicht in der Lage gewesen sein, mit Negativzinsen umzugehen. Aber auch rechtliche Gründe sollen dagegen gesprochen haben.

Deshalb hat die Rentenbank nun einen besonderen Weg gefunden, um den Zinsvorteil auch an ihre Kunden weiterzugeben – mit einem so genannten Förderzuschuss. Wenn etwa ein Landwirt bei der Bank einen Kredit zu bestimmten Laufzeiten und einer bestimmten Fördersumme beantragt, erhält er einen Prozent der Kreditsumme als Bonus. Der Landwirt muss also weiter Zinsen zahlen, aber der Zuschuss dürfte zumindest anfangs die Zinszahlung ungefähr ausgleichen. Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeiner Zeitung“ über die Pläne der Rentenbank berichtet.

Zentralbanken und Negativzinsen Japan Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,1 Prozent

Schweiz Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,75 Prozent (15.01.2016) Einlagenzinssatz für Banken: gestaffelt -0,75 Prozent

Dänemark Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,05 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,65 Prozent

Schweden Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): -0,5 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,5 Prozent

Euro-Zone Satz der Hauptrefinanzierungsgeschäfte (Leitzins): 0,0 Prozent Einlagenzinssatz für Banken: -0,4 Prozent

Mit ihren Plänen betritt die Rentenbank in der Bundesrepublik wohl echtes Neuland. Banken oder große Konzerne können sich schon länger mit negativen Zinsen verschulden, nachdem die Europäische Zentralbank die Leitzinsen auf –0,4 Prozent gesenkt hat. Doch bei normalen Kreditkunden kamen die negativen Zinsen bislang nicht an. Geld fürs Schuldenmachen gab es bislang nur im Ausland. So kamen etwa manche Häuslebauer in Dänemark, die mit ihrer Bank einen flexiblen Zins vereinbart hatten, in den Genuss negativer Zinsen.