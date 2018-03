 Missglücktes IT-Projekt: Staatsbank KfW straft Vorstandsfrau ab

Eine runderneuerte IT-Infrastruktur gehört zu den großen Vorhaben von Ulrich Schröder, dem Chef der Förderbank KfW. Das Projekt wird deutlich teurer als erwartet – abgestraft wird Vorstandsfrau Edeltraud Leibrock.

Nicht nur die Fassade soll sich bei der KfW ändern – auch das technische Innere. (Foto: obs)

FrankfurtDie Spitze der staatlichen Förderbank KfW zieht Konsequenzen aus der Kostenexplosion bei einem wichtigen IT-Großprojekt. Der Vorstand der KfW entzog der bislang dafür verantwortlichen Vorstandsfrau Edeltraud Leibrock die Zuständigkeit für IT-Themen. Das geht aus einem Schreiben der Förderbank hervor, der dem Handelsblatt (Donnerstagausgabe) vorliegt.

Leibrock, deren Vertrag noch bis 30. September 2015 läuft, zog daraus Konsequenzen. In der neuen Konstellation stehe sie für eine Wiederbestellung nicht zur Verfügung, „da sie ihren beruflichen Schwerpunkt weiterhin auf Technologie und Innovation setzen will“, heißt es in dem Brief, der nach einer Sitzung des Präsidial- und Nominierungsausschusses versandt wurde

Das sind die größten Banken Deutschlands Platz 10 – Postbank Bilanzsumme 2013 der Deutsche-Bank-Tochter: 161,5 Milliarden Euro Platz 9 – Helaba Bilanzsumme 2013 der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: 178,1 Milliarden Euro. Platz 8 – NordLB Bilanzsumme 2013 der Norddeutschen Landesbank: 200,8 Milliarden Euro Platz 7 – BayernLB Bilanzsumme 2013 der Bayerischen Landesbank: 255,6 Milliarden Euro Platz 6 – LBBW Bilanzsumme 2013 der Landesbank Baden-Württemberg: 273,5 Milliarden Euro Platz 5 – Unicredit Bilanzsumme 2013 der Unicredit (inkl. Hypo-Vereinsbank): 290 Milliarden Euro Platz 4 – DZ Bank Bilanzsumme 2013 der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank: 387 Milliarden Euro Platz 3 – KfW Bilanzsumme 2013 der KfW-Bankengruppe: 464,8 Milliarden Euro Platz 2 – Commerzbank Bilanzsumme 2013: 549,7 Milliarden Euro Platz 1 – Deutsche Bank Bilanzsumme 2013: 1611,4 Milliarden Euro Quelle: Die Bank/Statista

Hintergrund für das Vorstandsrevirement sind gravierende Probleme bei der Modernisierung der veralteten IT-Infrastruktur der KfW. Das Förderinstitut hatte die Komplexität des Projekts unterschätzt, so dass nun schon die erste Stufe des Umbaus teurer wird als geplant. Die Kosten für die erste Stufe, zu der die Einführung eines zentralen Datenpools sowie einer neuen Finanzbuchhaltungssoftware zählen, dürften von 90 auf bis zu 180 Millionen Euro steigen. Das Gesamtbudget für vier IT-Großprojekte, das ursprünglich auf 400 Millionen Euro taxiert wurde, erhöht sich damit um knapp ein Fünftel.

Künftig ist der Risiko- und Finanzvorstand der KfW, Bernd Loewen, für IT-Fragen verantwortlich. Um die Kontrolle von Großprojekten kümmert sich in der Zukunft KfW-Vorstandschef Ulrich Schröder persönlich.