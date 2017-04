Aktionäre stellen gutes Zeugnis aus

Es sind Abschiedsworte, die zu dem studierten Juristen passen. Von Bomhard scheut keine pointierten Worte. Aber er fasst sie stets in wohlgesetzte Formulierungen. Im Gespräch ist er weltgewandt und freundlich. Der Angehörige eines mehr als 200 Jahre alten Adelgeschlechts, der vier Fremdsprachen spricht, verkörpert auf einzigartige Weise unter den deutschen Dax-30-Chefs eine Mischung aus Intellektualität und Bodenständigkeit. Er ist kein Mann, der den großen Auftritt sucht. Auf einer Branchenveranstaltung mischt sich das Munich-Re-Eigengewächs auch schon mal einfach unter das Publikum und lauscht andächtig den Vorträgen auf dem Podium. Dennoch gilt er als Querdenker und eine der wichtigsten Stimmen der Branche.

So fällt das Zeugnis, das die Großinvestoren ihm ausstellen, sehr wohlwollend aus. Für die langjährigen Aktionäre von Munich Re sei „die 13 eine Glückszahl“, ruft Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment den Anlegern in der Halle zu. „Seit 13 Jahren steht Herr von Bomhard an der Spitze des Unternehmens und ist dabei erst der achte Chef in 137 Jahren.“ Die Aktionäre würden „die Ära von Bomhard in guter Erinnerung behalten und die Latte für den Nachfolger“ liege hoch. Doch es gibt auch Kritik. „Wo ist das Wachstumspotenzial der Munich Re?“, fragt sich Anlegerschützerin Daniela Bergdolt, die auf dem Treffen für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz spricht. Von Bomhard hinterlasse zwar ein wohlbestelltes Haus. Aber angesichts der Schwäche der Erstversicherungstochter Ergo verliere sie „allmählich die Geduld“.

Doch ungeachtet der milden Schelte besteht die größte Leistung des scheidenden Chefs wohl darin, dass es die Munich Re in ihrer heutigen Form so noch gibt. Denn dies ist keineswegs eine ausgemachte Sache, als er Anfang 2004 den Chefsessel übernimmt. Der Konzern hat sich damals mit Aktieninvestitionen verhoben, vor allem der hohe Anteil an der Hypo-Vereinsbank drückt in den Büchern. Doch von Bomhard und sein Finanzchef Jörg Schneider stabilisieren den wankenden Konzern. Für den promovierten Steuerrechtler eine Lektion, die er nie vergisst: Eine vorsichtige Geschäftspolitik wird sein Markenzeichen. Im März scherzte von Bomhard noch öffentlich: „Ich kenne kein Unternehmen, das so wenig optimistisch ist wie wir.“

Das „Wir“ ist mehr als eine Floskel. Wie sein Nachfolger Wenning ist auch von Bomhard ein Eigengewächs aus der geschlossenen Welt der Assekuranzen. Nach Jurastudium und Doktorarbeit fing er bereits mit 29 Jahren bei der Munich Re an, baute eine Filiale in Brasilien auf, wurde Vorstand und 2004 Konzernchef. Ein schweres Erbe: Er musste gleich den ersten Jahresverlust der Munich Re seit 1906 präsentieren. Und konnte danach vier Jahre in Folge mit Rekordgewinnen glänzen. Die Finanzkrise 2009 und die schlimmsten Naturkatastrophen-Schäden 2011 überstand die Munich Re ohne rote Zahlen. Doch bei den Problemen der Erstversicherungstochter Ergo sah er lange zu und auch den Sexskandal der Erstversicherungstochter überging er zunächst mit aristokratischem Schweigen. Seine schwierigste Aufgabe bei der Munich Re sei zu entscheiden, wer welche Verantwortung übernehmen soll, sagte er.

Für sich selbst hat der drahtige Mann mit der schmalen Brille, der zwei Töchter hat und mit einer Amerikanerin verheiratet ist, dies bereits entschieden. Nach dem Stabswechsel will er durch Europa reisen, sich um die Familie kümmern und mehr ehrenamtliche Aufgaben wahrnehmen. Ganz lösen wird er sich aber auch nach dem Rückzug nicht von der Munich Re. Ob er 2019 in den Aufsichtsrat einrückt, wenn der bisherige Vorsitzende, Ex-BMW-Chef Bernd Pischetsrieder, ausscheidet, wird er gefragt. „Ich weiß nicht, wie meine Lebensplanung in einem Jahr sein wird“, lautet von Bomhards vielsagende Antwort. „Aber die Wahrscheinlichkeit liegt über 50 Prozent.“