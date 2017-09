 Munich Re : Hurrikan-Schäden gefährden das Gewinnziel 2017

Munich Re Im laufenden Quartal droht ein Verlust, gleichzeitig ist das Gewinnziel für 2017 gefährdet. (Foto: dpa)

München/BerlinDie Wirbelstürme "Irma" und "Harvey" könnten die Münchener Rück ihr Gewinnziel kosten. Der weltgrößte Rückversicherer teilte am Mittwochabend mit, wegen der hohen versicherten Schäden könne trotz der bisher guten Geschäftsentwicklung die Prognose von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro Gewinn für 2017 verfehlt werden. Im laufenden dritten Quartal werde wohl ein Fehlbetrag in der Bilanz stehen. Beim Branchentreffen in Monte Carlo hatte Münchener-Rück-Vorstand Torsten Jeworrek am Wochenende noch gesagt, sein Konzern sei in Florida nicht so stark engagiert.

Nun erklärte der Konzern, durch "Irma" und "Harvey" seien hohe versicherte Schäden zu erwarten, die sich für den Markt und die Münchener Rück derzeit noch nicht quantifizieren ließen. Trotz der schweren Naturkatastrophen verfüge das Unternehmen aber über eine ausreichend solide Kapitalbasis, um weiterhin die volle Rückversicherungskapazität zur Verfügung zu stellen.

Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Aktien der Munich Re zuletzt gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 3,5 Prozent.

Den Rückversicherern machen bereits das Niedrigzinsumfeld und sinkende Preise für die Absicherung der Erstversicherer gegen Naturkatastrophen zu schaffen. Konkurrent Hannover Rück hatte kürzlich erklärt, trotz der Wirbelstürme für 2017 weiterhin einen Gewinn von über einer Milliarde Euro zu erwarten.

Die Analysten von Moody's beziffern die wirtschaftlichen durch "Irma" in den USA auf bis zu 92 Milliarden Dollar. Der Sturm hatte am Wochenende eine Spur der Verwüstung in der Karibik sowie in Floria hinterlassen. Nur kurz zuvor hatte "Harvey" in Texas starke Schäden angerichtet und für schwere Überschwemmungen gesorgt.