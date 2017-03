 Mutmaßliche Geldwäsche: Behörden durchsuchen Räume der Credit Suisse

Credit Suisse Die Credit Suisse ist ins Visier von Behörden in der Schweiz sowie in den Niederlanden gerückt. Hintergrund sei ein Hinweis zu Geheimkonten bei einer Schweizer Bank. Insgesamt gebe es rund 55.000 verdächtige Konten bei dem Geldhaus. (Foto: dpa)

ZürichSteuerbehörden in London, Paris und Amsterdam haben Räume der Schweizer Bank Credit Suisse durchsucht. Sie gehen dem Verdacht auf Steuerbetrug und Geldwäsche nach. Es seien Unterlagen mitgenommen worden, sagte ein Banksprecher in Zürich am Freitag. Die Durchsuchungen fanden nach diesen Angaben bereits am Donnerstag statt.

Die Bank arbeite mit den Behörden zusammen, teilte sie mit. Sie wende die vereinbarten Abkommen zur Steuertransparenz an und habe Beziehungen zu „nicht steuerkonformen“ Kunden beendet. Konkret geht es demnach um das Abgeltungssteuerabkommen zwischen der Schweiz und Großbritannien sowie die Steueroffenlegungsprogramme der Niederlande und Frankreichs.

„Die Credit Suisse hat zudem den automatischen Informationsaustausch, der im April 2017 in Kraft tritt, für ihre europäischen Standorte umgesetzt. Der gleiche Standard gilt ab 2018 für europäische Individualkunden, die aus der Schweiz heraus betreut werden“, teilte sie mit.

Nachrichtenagenturen melden darüber hinaus, dass bei Ermittlungen gegen Dutzende Personen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche „über eine nicht identifizierte Schweizer Bank“ niederländische Behörden Razzien in mehreren Ländern vorgenommen hätten. Bei den Durchsuchungen seien am Donnerstag zwei Verdächtige festgenommen worden, teilte die nationale Steuerbehörde der Niederlande am Freitag mit. Zudem seien ein Goldbarren, Luxusautos, Dutzende Gemälde, Immobilien, Schmuck und Bankkonten sowie Daten von Tausenden Kontoinhabern beschlagnahmt worden.

Hintergrund sind nach Angaben der Ermittler der niederländischen Behörde zur Verfolgung von Finanzdelikten (FIOD) 55.000 verdächtige Konten. Die Ermittlungen in den verschiedenen Ländern würden noch Wochen dauern, erläuterte eine FIOD-Sprecherin. Zu dem betroffenen Schweizer Geldhaus wollte sie keine Angaben machen .Nach Auskunft der FIOD werden Dutzende von Personen des Steuerbetrugs und der Geldwäsche verdächtigt. Sie sollen Geld bei der Schweizer Bank deponiert haben, ohne dies den Behörden zu melden. Anlass der Ermittlungen sei ein Hinweis auf verdächtige Konten gewesen. Die FIOD überprüft 3800 Konten mit Verbindungen in die Niederlande.

Aus der Schweiz kam eine empörte Reaktion. Die dortige Bundesanwaltschaft äußerte sich verärgert über das Vorgehen der niederländischen Behörden und sprach von einem Verstoß gegen Regeln der internationalen Zusammenarbeit. „Die Bundesanwaltschaft der Schweiz ist befremdet über die Art und Weise, wie diese Operation unter bewusstem Nichteinbezug der Schweiz organisiert worden ist“, erklärte eine Sprecherin.

Mutmaßlich seien Finanzmittel im Wert von mehreren Millionen Euro vor den Behörden versteckt worden, hieß es weiter. Ähnliche Untersuchungen seien in Großbritannien, Australien, Deutschland und Frankreich im Gange. Nach niederländischen Behördenangaben sind in den kommenden Wochen weitere Schritte geplant.

Ob es sich bei der Bank um die Credit Suisse handelte, ging aus dem Statement der Behörden nicht hervor. Schweizer Banken stehen seit langem im Fokus internationaler Bemühungen, um gegen Steuerhinterziehung vorzugehen.