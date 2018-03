Nach dem Verkauf Bessere Aussichten für die HSH Nordbank

Das sind der Größe der Bilanzsumme nach: die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in Stuttgart, die BayernLB in München, die NordLB in Hannover, die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Frankfurt und mit weitem Abstand die kleine SaarLB in Saarbrücken.

Noch vor ein paar Jahren sah die Welt ganz anders aus. Da residierte mit der WestLB die zeitweise zweitgrößte deutsche Bank in Düsseldorf. Doch sie hatte sich in der Finanzkrise verzockt. Wenig später musste ein Rettungsschirm gespannt werden. Am Ende half alles nichts und die WestLB wurde auf Geheiß der EU abgewickelt.

Quelle: Reuters