Nicht nur politische Risiken

Die Analysten des Investmenthauses Kepler Cheuvreux sehen abgesehen von der Politik noch ein paar andere Gründe, die für die Geldbranche sprechen und die reichen um die Banken von „neutral“ auf „übergewichten“ hochzustufen. Die Experten machen Anzeichen einer wirtschaftlichen Belebung in Europa und steigende Inflationserwartungen aus, die wiederum zu einem Anstieg der ultraniedrigen Zinsen führen könnten.

Die erste Runde der Frankreich-Wahl stimmt auch Goldman Sachs positiver für europäische Finanzwerte. Die Analysten sehen vor allem die Aktien deutscher, französischer und italienischer Banken als Profiteure. Zu den „Key Calls“ der US-Bank zählen unter anderem BNP Paribas, die am Montag um über acht Prozent zulegten und die italienische Unicredit, die sogar elf Prozent gewannen. Spitzenreiter im deutschen Leitindex Dax waren die Aktien der Commerzbank, die mit einem Plus von über acht Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2016 nach oben schnellten.

Die Deutsche Bank verbuchte ebenfalls Kursgewinne von knapp acht Prozent. Dabei profitierte das größte heimische Geldhaus auch von einer Empfehlung der australischen Bank Macquarie, die die Papiere von „Underperform“ auf „Outperform“ hochstufte und als neues Kursziel 17,50 Euro ausgab. Am Montag Nachmittag lag der Kurs bei 16,78 Euro.

Der Deutsche Aktienindex Deutschlands 1. Börsenliga Der Deutsche Aktienindex Dax bildet die Entwicklung der 30 führenden und umsatzstärksten börsennotierten heimischen Unternehmen ab, gewissermaßen Deutschlands 1. Börsenliga. Eingeführt wurde der Dax am 1. Juli 1988 mit einem Stand von 1000 Punkten. Sein erster Schlusskurs: 1163,52 Punkte.

Sekündliche Neuberechnung Der Index-Stand wird von der Deutschen Börse über das elektronische Xetra-System sekündlich neu berechnet. Grundlage dafür ist eine Formel des Ökonomen Ernst Louis Étienne Laspeyres aus dem Jahr 1871, nach der Aktien in einem Index unterschiedlich gewichtet werden.

Auf- und Abstieg Ändern sich das Gewicht einzelner Werte, kann ein Unternehmen aus dem Dax ab- und ein anderes aufsteigen – ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Maßgeblich dafür sind zwei Ranglisten: Eine für die Marktkapitalisierung (Börsenwert) der frei handelbaren Papiere und eine für den Umsatz der Aktien an der Börse.

57 Titel in 28 Jahren In seiner fast 30-jährigen Geschichte hat der deutsche Leitindex viele Unternehmen kommen und gehen sehen – etwa Nixdorf Computer, Kaufhof, Mannesmann, Degussa, Hoechst, Hypo Real Estate und Dresdner Bank. In den inzwischen 28 Jahren waren 57 verschiedene Titel gelistet.

Die Urgesteine 15 Gesellschaften sind seit dem Dax-Start ununterbrochen im Aktienindex gelistet: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Commerzbank, Daimler (vorher als Daimler-Benz), Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Eon (vorher Veba und Viag, die sich im Juni 2006 zu Eon zusammenschlossen), Henkel, Linde, RWE, Siemens, ThyssenKrupp (früher als Thyssen) und Volkswagen. Mit Continental ist heute ein weiteres Gründungsmitglied vertreten – allerdings war der Autozulieferer zwischenzeitlich zweimal ausgeschieden und wieder aufgenommen worden.

Bei aller Euphorie sollten die Anleger allerdings nicht vergessen, dass es nicht nur die politischen Risiken sind, die Europas Banken an den Börsen bislang ausgebremst haben. Die Branche schiebt noch immer einen gigantischen Berg von knapp einer Billion Euro an faulen Krediten vor sich her. Zwar trifft dieses Problem vor allem Länder wie Portugal und Italien, aber auch die beiden deutschen Großbanken stecken noch immer mitten in der Sanierung. Die Branche hat gleich mit drei Herausforderungen zu kämpfen: Die Altlasten der Finanzkrise sind noch lange nicht beseitigt, die strengere Regulierung untergräbt die alten Geschäftsmodelle, und die Digitalisierung wird für einen Strukturwandel sorgen.

Erst vor kurzem beklagte Europas oberste Bankenaufseherin Danièle Nouy im Interview mit dem Handelsblatt die Zwickmühle, in der die Geldhäuser stecken: Die Kosten sind viel zu hoch, die Einnahmen viel zu niedrig und in der Folge lässt die Profitabilität viele Wünsche offen. Nouy glaubt, dass sich die Probleme nicht ohne eine Bereinigung des deutlich überbesetzten Bankenmarkts in Europa lösen lassen. Aber bis die in Gang kommt, dürfte es noch eine ganze Weile dauern.

Das heißt aber, dass selbst bei einem endgültigen Wahlsieg von Macron in Frankreich längst nicht alle Probleme der Banken gelöst sind. Die Auflösung der politischen Risiken ist zwar eine notwendige Bedingung für eine nachhaltige Erholung der Geldhäuser, aber noch lange keine hinreichende.