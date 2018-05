Nach US-Ausstieg aus Atomabkommen DZ-Bank setzt alle Iran-Zahlungsgeschäfte aus

Die DZ-Bank will alle ihre Zahlungsgeschäfte mit Bezug zum Iran aussetzen. Damit reagiert sie auf den Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen.

Die DZ-Bank in Frankfurt ist das Zentral-Institut des Volks- und Raiffeisenbanksektors. (Foto: Bildquelle) DZ Bank

FrankfurtDie genossenschaftliche DZ-Bank will alle ihre Zahlungsgeschäfte mit Bezug zum Iran aussetzen. „Wir werden unsere ausländischen Zahlungstransaktionen mit Bezug zum Iran ab 1. Juli vollständig aufheben“, sagte ein Banksprecher am Freitag. Die DZ-Bank in Frankfurt ist das Zentral-Institut des Volks- und Raiffeisenbanksektors und gehört zu den größten deutschen Banken.

US-Präsident Donald Trump hat den Ausstieg seines Landes aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen. Damit müssen Firmen, die mit dem islamischen Land Geschäfte machen, künftig Sanktionen der USA fürchten. Die Europäische Union will dagegen an dem Atomabkommen festzuhalten. Die EU-Kommission reaktiviert auf Wunsch der Mitgliedstaaten ein altes Abwehrgesetz, um europäischen Unternehmen die Einhaltung der US-Sanktionen gegen den Iran zu verbieten - und sie damit zu schützen.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.