 Nachfolge von Wolfgang Kirsch: DZ Bank setzt auf Doppelspitze

Wolfgang Kirsch Der Vorstandsvorsitzender der DZ Bank wird bei seinem Ausscheiden 63 Jahre alt sein. (Foto: dpa)

FrankfurtDie DZ Bank stellt nach der Fusion mit der WGZ die Weichen für eine Neuordnung ihrer Führungsspitze: DZ-Bank-Chef Wolfgang Kirsch (62) gibt seinen Posten vorzeitig zum Jahresende 2018 ab. Zum 1. Januar 2019 bekommt das genossenschaftliche Spitzeninstitut in Frankfurt nach Angaben vom Dienstag eine Doppelspitze: Uwe Fröhlich (56), derzeit Präsident des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), und Cornelius Riese (42), derzeit Finanzvorstand der DZ Bank, sollen dann als Co-Vorstandsvorsitzende die Führung der Bank übernehmen.

Fröhlich werde zur Vorbereitung auf seine künftigen Aufgaben zum 1. November 2017 zunächst als Generalbevollmächtigter in die DZ Bank eintreten, teilte das Institut nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Fröhlichs Nachfolgerin an der BVR-Spitze wird Marija Kolak aus dem Vorstand der Berliner Volksbank. Der BVR-Verwaltungsrat wählte Kolak am Dienstag einstimmig, wie der Bundesverband in Berlin mitteilte. Ihr Amt als BVR-Präsidentin nimmt Kolak voraussichtlich zum 1. Januar 2018 auf.

DZ und WGZ Bank – Zusammenschluss unter Genossen Ankündigung Im November 2015 machten die Frankfurter DZ Bank und die Düsseldorfer WGZ Bank die Pläne für ihre Fusion publik. Die Aufsichtsräte stimmten der Absicht danach je einstimmig zu.

Vergangenheit Es war der fünfte Anlauf für eine Fusion. Vorherige Versuche waren vor allem am Widerstand der WGZ-Eigner gescheitert, zuletzt im Jahr 2009. Auch 2001 und 2004 hatte es bereits entsprechende Gespräche gegeben.

Zeitplan Bereits zum 1. August 2016 war die Verschmelzung abgeschlossen. Die DZ Bank und wurde damit zu diesem Zeitpunkt die drittgrößte deutsche Geschäftsbank.

Auswirkungen 2016 erzielte die DZ Bank trotz der Aufwendungen für ihre Fusion erneut einen Milliardengewinn. Mit einem Vorsteuergewinn von rund 2,2 (Vorjahr: 2,45) Milliarden Euro erreichte das vergrößerte Spitzeninstitut der Genossenschaftsbanken das anvisierte Ziel von zwei Milliarden Euro sicher.

Hintergrund des Vorstandsumbaus bei der DZ Bank sind Pläne, für das fusionierte Institut als Dach eine gemeinsame Holding zu schaffen. Die Ausgestaltung der Strukturen wird nach Einschätzung der Beteiligten die nächsten Jahre in Anspruch nehmen - voraussichtlich über die Dauer von Kirschs Amtszeit hinaus. Kirsch führt die DZ Bank seit dem 15. September 2006, sein aktueller Vertrag wäre bis 2020 gelaufen. „Die juristische Ausgestaltung eines Holdingmodells ... erfordert eine umfassende Vorbereitung und Prüfung. Diesbezügliche Entscheidungen werden ... vom Jahr 2020 an zu treffen sein“, erklärte die DZ Bank.

Nach fast einem halben Dutzend erfolgloser Anläufe hatten sich zum 1. August 2016 die beiden verbliebenen genossenschaftlichen Spitzeninstitute DZ (Frankfurt) und WGZ (Düsseldorf) zur Zentralbank für Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken zusammengeschlossen. Zur DZ-Bank-Gruppe gehören unter anderen die Fondsgesellschaft Union Investment, die Bausparkasse Schwäbisch Hall und die R+V Versicherung.