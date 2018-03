 Neue Zusatzversicherungen: Privatversicherer wehren sich gegen AOK-Vorstoß

Angebote wie Auslandsreisekrankenversicherungen oder die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer waren bisher nur den privaten Krankenversicherern vorbehalten. Nun bietet auch die AOK Rheinland/Hamburg als erste gesetzliche Krankenkasse derartige Policen an. Dulden wollen das die privaten Versicherer freilich nicht.

lie KOBLENZ. Die im Versicherungs- und Bauspargeschäft tätige Debeka-Gruppe erwartet von der EU-Kommission Schützenhilfe gegen die neuen Zusatzversicherungen der AOK Rheinland/Hamburg. Diese hatte vom Landesversicherungsamt die Genehmigung für einige Tarife erhalten, die über die neuen Wahltarife der Krankenkassen hinausgehen. Die AOK Rheinland/Hamburg bietet nun auch Policen wie Auslandsreisekrankenversicherungen oder die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer an. Solche Angebote waren bisher den privaten Krankenversicherern (PKV) vorbehalten.

„Ich bin mir sicher, dass die Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Kartellverfahren anstrengen wird“, sagte am gestrigen Dienstag Roland Weber, der im Debeka-Vorstand für die Krankenversicherung zuständig ist. Es könne nicht angehen, dass eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die subventioniert werde, keinen aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalerfordernissen unterliege und keine Steuern zahle, in das Geschäftsfeld der privaten Krankenversicherer eindringe.

Der private Krankenversicherer Continentale hatte bereits erklärt, dass er gegen die neuen Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen klagen werde. Die privaten Krankenversicherer wollen zudem auch gegen die Gesundheitsreform klagen, weil der ab 2009 einzuführende Basistarif und eine Mitgabe der Altersrückstellungen auch für Bestandsverträge ihrer Meinung nach ein Eingriff in die Privatautonomie darstellten.

Ungeachtet der Unsicherheiten aus der Gesundheitsreform ist die Debeka-Gruppe im Geschäftsjahr 2006 kräftig gewachsen. Die Gesamteinnahmen der Gruppe, zu der auch die größte private Krankenversicherung Deutschlands zählt, stiegen im Vorjahresvergleich um 6,6 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro. Mit 42 600 neuen Vollversicherten verbuchte die Debeka nach eigenen Angaben mehr als 40 Prozent des Branchenzuwachses für sich. Fast jeder vierte Privatversicherte sei bei der Debeka unter Vertrag, sagt Vorstandschef Uwe Laue. Mit über zwei Millionen Vollversicherten habe die Debeka so viele Kunden in dieser Sparte wie die Deutsche Krankenversicherung und die Allianz zusammen, die im Markt Nummer zwei bzw. drei sind. Die Beitragseinnahmen legten um acht Prozent zu und damit stärker als im Branchendurchschnitt. Für 2007 rechnet die Debeka in der Krankenversicherung mit einem Plus von drei bis 3,5 Prozent bei den Beitragseinnahmen. Anders als Wettbewerber will die Debeka nur durch das Neugeschäft und nicht durch Prämienverteuerungen wachsen. Die Debeka profitiert vor allem vom Geschäft mit Beamten: Nur 37 Prozent der Neuzugänge sind Angestellte oder Selbstständige.