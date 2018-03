 Niederlassungsfreiheit für eigene Filialen gefordert: Westliche Banken setzen Russland unter Druck

Die westlichen Finanzhäuser dringen auf eine stärkere Öffnung des russischen Bankenmarktes. In einem dem Handelsblatt vorliegenden Brief an die russische Zentralbank verlangen die Institute, eigene Filialen betreiben zu können. Bislang dürfen ausländische Banken nur über eigenständige Töchter oder Beteiligungen an russischen Banken in Russland tätig werden.

18.08.2003 - 07:37 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen