 Notenbank: 1000-Franken-Schein weiter beliebt

BernDer 1000-Franken-Schein erfreut sich in der Schweiz angesichts der Negativzinsen weiterhin wachsender Beliebtheit. Allerdings steige die Nachfrage nicht mehr so sehr wie noch vor rund zwei Jahren, als die Zinsen jenseits der Null-Prozent-Marke eingeführt worden seien, sagte Notenbank-Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrügg am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen 20-Franken-Note. Experten hatten wegen der Negativzinsen von minus 0,75 Prozent gewarnt, dass Kunden verstärkt Geld von ihren Konten abziehen und in hohen Noten horten könnten, um die Kosten zu umgehen. Bislang blieb eine solche groß angelegte Flucht ins Bargeld aber aus. Generell sei die Nachfrage nach großen Banknoten im Vergleich zur Zeit vor der Finanzkrise jedoch gestiegen, sagte Zurbrügg.