 Notenbank Japan: Ausstieg aus lockerer Geldpolitik geplant

Haruhiko Kuroda Kuroda ist Chef der japanischen Notenbank. (Foto: Reuters)

TokioDie japanische Notenbank kann ihrem Chef Haruhiko Kuroda zufolge zu gegebener Zeit „reibungslos“ aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen. „Es mag dabei einige anspruchsvolle Dinge geben, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir über genügend Werkzeuge verfügen“, sagte Kuroda am Dienstag in Tokio. Die Notenbank habe auch „immer“ Spielraum, um ihre Geldpolitik auszuweiten, um ihr Inflationsziel von zwei Prozent zu erreichen. Löhne und Preise hatten zuletzt nicht so wie erwartet auf die konjunkturellen Fortschritte reagiert.

Die Notenbank schiebt die Wirtschaft seit Jahren kräftig an: Sie kauft Anleihen und andere Wertpapiere im Volumen von jährlich 80 Billionen Yen - umgerechnet etwa 659 Milliarden Euro. Die meisten Experten erwarten, dass die Währungshüter frühestens 2018 beginnen, die Zügel zu straffen.