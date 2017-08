Gute Zahlen stärken Kanzler Kern

Die zu Jahresbeginn mit der Raiffeisen Zentralbank verschmolzene RBI wird ihre polnische Tochter auf Drängen der Warschauer Finanzaufsicht KNF bis Mai 2018 an die Börse bringen. „Wir werden alles tun, um erfolgreich zu sein. Natürlich wird es kein einfacher Weg“, erklärte Vorstandschef Strobl. Angesichts mangelnden Interesses bei Investoren musste RBI erst im Juli den Börsengang der in Umstrukturierung befindlichen Raiffeisen Bank Polska verschieben. Der Schritt kam nicht ganz unerwartet. Denn bereits in den vergangenen Tagen gab es Marktgerüchte, dass Anleger das Papier der Raiffeisen Polbank – wie die polnische Tochter im Branchenjargon genannt wird Ê mit sehr spitzen Fingern anfassen.

Die polnische Finanzaufsicht KNF in Warschau verlangt weiter, dass ein Aktienpaket von mindestens 15 Prozent an die Warschauer Börse geht. Raiffeisen hatte in Polen einen harten Sparkurs gefahren – 62 Geschäftsstellen wurden geschlossen und 318 Arbeitsplätze gestrichen. In die digitale Transformation der Polbank sollen in den nächsten zwei Jahren 25 Millionen Euro investiert werden.

Der wirtschaftliche Aufholprozess in Osteuropa wird nach Einschätzung der österreichischen Banken weiter gehen. Die Ersten Group glaubt an ein Wachstum der Wirtschaft in den Ländern Mittel- und Osteuropas zwischen drei und fünf Prozent in diesem Jahr. Nach Einschätzung der Raiffeisen Bank wächst die Wirtschaft in Südosteuropa in diesem Jahr um 4,1 Prozent. Selbst Russland erlebe trotz der Sanktionen eine leichte Erholung. Dort erwartet die RBI ein Wirtschaftswachstum von einem Prozent, im nächsten Jahr sogar 1,5 Prozent.

Die guten Bilanzen der beiden führenden österreichischen Banken kommen für Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) wie gerufen – denn am 15. Oktober wählt die Alpenrepublik ein neues Parlament. Die vorgezogenen Neuwahlen wurden vom konservativen Koalitionspartner ÖVP erzwungen. Kern, Chef der sozialdemokratischen SPÖ, liegt nach Meinungsumfragen klar hinter seinem Herausforderer, dem Außenminister und ÖVP-Vorsitzendem Sebastian Kurz.

Auch in Österreich selbst gewinnt die Konjunktur weiter an Fahrt. Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um 0,8 Prozent zu. „Damit gehört Österreich zu den Euro-Ländern mit dem stärksten Wirtschaftswachstum', teilte Österreichs führendes Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo in dieser Woche mit.