Postbank : Verdi ruft zu Warnstreiks auf

Datum: 02.10.2017 09:35 Uhr

Verdi fordert Mitarbeiter der Postbank auf, am Montag die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will den eigenen Tarifforderungen Nachdruck verleihen. 60 Filialen in sieben Bundesländern sind betroffen.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Streik Die Gewerkschaft Verdi ruft Postbank-Mitarbeiter zu einer neuen Protestaktion auf. (Foto: dpa) BerlinDie Gewerkschaft Verdi ruft von ihr vertretene Postbank-Mitarbeiter in sieben Bundesländern dazu auf, am heutigen Montag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind insgesamt 60 Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern, wie ein Sprecher der Gewerkschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. „Wir gehen davon aus, dass die bestreikten Filialen geschlossen bleiben“, sagte ein Sprecher. Die Gewerkschaft fordert eine Verlängerung des Kündigungsschutzes, Gehaltserhöhungen und höhere Ausbildungsvergütungen. Ein Angebot des Unternehmens lehnte sie ab.