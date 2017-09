Privatkundengeschäft : Commerzbank schließt Strafzinsen aus

Datum: 10.09.2017 17:28 Uhr

Die EZB verlangt von Banken, die Geld bei ihr parken, einen Strafzins. Die Kosten geben viele Institute an Unternehmenskunden weiter. Die Commerzbank will auch in Zukunft keine Negativzinsen von Privatkunden fordern.